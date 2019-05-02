港股直擊 即巿股評

美國減息預期受挫，隔晚美股受壓，港股「五窮月」首個交易日低開高走，半日返十天線和廿天線滙聚。

恒指低開56點，報29643點半日低，開市後走高，半日收市前曾飆198點，見29897點，重上十天線(29862點)和廿天線(29882點)滙聚。恒指中午收報29887點，升188點或0.6%，大市成交額386.12億元。

國企指數報11543點，升1點。

藍籌股方面，友邦(01299)和領展(00823)創新高，半日分別升3.3%和2.8%；騰訊(00700)升0.4%；瑞聲(02018)升2.8%；港交所(00388)升1.9%。相反，恒安(01044)逆市跌2.8%；中海油(00883)挫2%。

焦點板塊

食品及飲料製造商：今早有追捧，維他奶(00345)、頤海(01579)和澳優乳業(01717)創上市新高；蒙牛(02319)升3.4%；旗下現代牧業(01117)漲2.5%；康師傅(00322)升2.8%；統一(00220)升1.8%；季績佳兼獲大和升目標價的青島啤(00168)升5.4%。豬肉股方面，雨潤食品(01068)彈7.5%；中糧肉食(01610)升2.8%。不過；萬洲(00288)回落1.9%。

物業管理及內房股：物管股發力，碧桂園服務(06098)創新高，半日升3.7%；彩生活(01778)升2.6%；奧園健康(03662)升3.9%；佳兆業物業(02168)升2.2%。多隻二線內房跑出，奧園(03883)上月合同銷售升三成三，半日升4.6%；美的置業(03990)升3.6%；新城發展(01030)升3%；正榮地產(06158)升1.7%。

汽車股：大摩稱內地汽車銷售較預期弱，把內地汽車業行業評級降至「與大市同步」。板塊全線下挫。吉利(00175)跌1.9%；廣汽(02238)遭大摩削級降價至9元，半日挫4.2%；東風(00489)亦被大摩降目標價至8元，半日挫3.5%；長汽(02333)跌3.5%；華晨(01114)挫3.4%；北汽(01958)挫3.6%。

焦點股份

澳博控股(00880)：半日飆9.6%，成交額3.44億元。集團公布，截至今年3月底止首季股東應佔溢利按年增16.44%，期內經調整EBITDA率12.4%，按年增0.9個百分點。

香港寬頻(01310)：半日挫4.7%。集團中期純利1.99億元，按年下跌17.2%，每股派中期息34仙。

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