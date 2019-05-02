港股直擊 即巿股評

香港寬頻(01310)中期業績倒退一成七，股價今早曾急插6.1%，報13.18元，跌穿10天線，最新跌4.4%報13.42元。

公司周二收市後公布，截至2月底止中期純利1.99億元，按年下跌17.2%，派中期息34仙。

通訊局較早前決定接受香港寬頻建議收購滙港電訊(WTT)的合併各方所提出的承諾，收購計劃於上月底前完成交易。有關消息刺激香港寬頻4月18日股價急升近一成，其後更升至14.62元之上市新高。

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