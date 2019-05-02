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今日 10:24 港股直擊 即巿股評

【異動股】渣打再漲2.8% 今起開始回購

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今日起開始回購的渣打(02888)，延續周二升勢，一度高見73.3元，漲3.1%，現造73.1元，仍升2.8%，成交金額1.3億元。

集團公布，將於今日起至今年底開始進行回購，計劃將由美銀美林及摩根大通負責，按照股東會授權，在倫敦交易所進行。

集團日前公布首季業績時，同時宣布啟動總值10億美元的股份回購計劃，為20年來首次，料今年底前完成。

至於滙控(00005)現升0.5%；友邦(01299)仍跌2.4%。

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