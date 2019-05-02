港股直擊 即巿股評

隔晚美股尾市向下，道指收市跌162點，報26430點，美聯儲議息一如預期按兵不動，但主席鮑威爾暗示不會減息。港股昨日五一勞動節假期休市，今早復市早段先跌後升。

恒指低開56點，報29643，之後未幾止跌回升，暫時見最多升130點，高見29829，惟仍未重上10天線(約29855)及20天線(約29878)。截至10時15分，恒指升92點，報29791。

國企指數跌22點，報11520。

內地股市假期休市，下周一復市。

騰訊(00700)高開0.5%，報390元，現跌0.2%，報387.4元。

平保(02318)領漲大市，升1.3%，報95.65元。

友邦(01299)創新高，高見82元，最新升2.3%，報81.8元。

中移動(00941)復見沽壓，現跌1.1%，報73.9元。

澳門政府昨日公布4月份博彩收入為235.88億澳門元，按年跌8.3%。濠賭股暫時反覆靠穩，銀娛(00027)升1.5%；澳博(00880)首季純利按年增16.4%，股價急升逾7%。永利(01128)則跌1.1%。

蘋果公司季績勝預期，股價急升半成，蘋概股造好，瑞聲(02018)升2.5%。

領展(00823)周二回吐逾2%，今早復見升勢，現升2.4%，報93.7元。