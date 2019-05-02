即巿股評 港股直擊

美股三大指數4月都錄得升幅，道指升2.6%，納指升4.9%，而標普升3.9%。恒生指數4月份收報29699，全月升647點，約2.2%，今年累積漲幅則超過3,800點。可是，A股卻有轉勢迹象，滬綜指及深成指4月分別累跌0.4%及2.4%，扭轉連升3個月的軌跡。外資4月狂抛A股多達180億人民幣，創2014年1月「滬港通」開通以來的單月淨沽出第二高紀錄。踏入5月的所謂「魔咒月」，又將會如何呢？

從經濟的層面分析，內地剛公布4月製造業採購經理指數，官方數據跌至50.1，按月下跌0.4，財新中國數據跌至50.2，就業指數更自3月創下的74個月高位，跌至50以下。顯示整體製造業有收縮風險，而就業部分就疲態畢露。美國4月芝加哥採購經理指數跌至52.6，遠低於預期的59，指數亦創2017年1月以來最低，反映芝加哥地區商業活動擴張步伐明顯減慢。美國其他經濟數據也比較參差，雖則4月消費者信心指數升至129.2，較3月上升5點，高於市場預期的126，反映消費者信心改善；然而全美不動產協會(NAR)剛公布3月二手樓臨時買賣合約按年比較跌1.2%，連續15個月下跌。不穩定的數據，反映美國經濟增長也呈現飽和迹象，其中一個主要原因，就是美國所引起的世界兩大經濟體之摩擦 --中美貿易談判，導致世界經濟增長停滯不前，美國已不斷將談判死線延期，若再拖下去，全球沒有經濟體系會得益。

很明顯，中美貿易談判是特朗普政府爲了轉移國内對他不滿的情緒而發起的政治技倆，將矛頭向外，劍指中國。這二十年發展迅速的中國，已使部分「大美國主義」的選民，從「不屑」、「不滿」、甚至達到現時「盲目恐懼」的地步，導致目空一切的特朗普政府仍得到部分選民的支持。爲了大選，預期特朗普政府將會與中國達成一份「似好非好」的協議，以矇騙選票。雖則如此，也不值得特別高興。何解？皆因毫無誠信的特朗普自上任以來，已單方便撕毀或退出很多國際條約，如「巴黎氣候協定」、「俄美核不擴散條約」、以至數天前特朗普出席全國步槍協會（NRA）周年活動時突然宣布撤回美國在聯合國《武器貿易條約》中的簽署國身份等等……所以特朗普政府隨時單方面撕毀將會達成的中美貿易協議，又何足見怪呢？

事實上，特朗普爲了回饋猶太政治金主，自個多月前不理聯合國的反對，高調承認以色列擁有戈蘭高地後，直接導致近期回教、基督教及猶太教教堂的恐怖槍擊事件，新一輪腥風血雨的宗教報復行動已經展開。美國單方面退出「伊朗核協議」，使中東的伊朗與以色列更見仇視，局勢劍拔弩張，背後當然又是俄羅斯和美國正在角力，就像「美國後花園」的委内瑞拉近期内亂，也是俄美在較量。上月中烏克蘭大選，居然是政治素人的喜劇諧星澤連斯基以73%選票大勝美國扶植的現任總統波洛申科，使所謂盟國聯想到美國是否已經不靠譜？加上傳統的西歐盟國民粹主義抬頭，如上月的西班牙大選，國家進入五黨政治時代，分裂的政治狀況將會延長，使歐洲大陸也充滿不穩定的政治因素……

綜觀上述的混亂地緣政治、參差經濟數據、迅速資金流向及中美貿戰進展，相信5月股市極度飄忽。有一點更加值得留意的，就是美國銀行近期發布的《投資界指南》報告中，顯示現時環球金融市場正處於不合理的高估值，全球金融資產（包括債券和股票市值總和）價值達170萬億美元，佔全球GDP兩倍！全球債務處於歷史高位，未償還債務從1990年的13萬億美元增加到現在的100萬億美元，佔全球金融資產差不多60%。利率卻相對地低，多國央行對債券市場進行前所未有的干預，金融抑制造成全球負孳息率債券達到11萬億美元！如果環球經濟有任何逆轉，再用「量化寬鬆」的手段，可能只收事倍功半之效，切不可掉以輕心。預料5月港股受地緣政治、經濟數據、資金流動、港元拆息、美國債息、美聯儲局議息及中美貿易協議所影響，大幅度波動，狂野地上落，呈「炒股不炒市」的格局。個別消息及國策板塊將會受惠，充滿短綫獲利機會。讀者定要緊隨時事，勤加分析，且必須衡量風險胃納，適時調整組合，嚴守投資策略！

黎永良