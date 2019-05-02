港股直擊 即巿股評

港股昨日五一勞動節假期休市，美股如常交易，整體向下。港股今日5月首個交易日料低開，恒指10天線料跌穿20天線。

隔晚美股尾盤插水，道指收市跌162點或跌0.61%報26430點，標普500跌0.75%報2923點，納指跌0.57%報8049點。美國聯儲局結束為期兩天的貨幣政策會議後，一如預期按兵不動，但鮑威爾暗示不會減息。

美國大型科技股個別走，蘋果季績勝預期，收市急升近5%，創3個月來最大單日漲幅，盤中市值超萬億，並反超微軟重回全球市值排名第一。亞馬遜收跌0.8%；微軟跌2.1%；Netflix漲2.2%；Google母公司Alphabet首季純利大幅倒退逾29%，周二股價急跌7.5%後，周三再跌1.7%。

美聯儲政策聲明稱，由於經濟穩健，通脹前景不明，美聯儲在利率方面保持耐心。美聯儲將超額準備金率(IOER)從2.4%調整到2.35%。會後聲明還表示，基於市場的通脹補償依然處於低位，就業增長非常穩固，失業率依然處於低位。經濟活動增長速度穩健，就業市場強勁。

聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上說，最近的低通脹壓力可能只是「暫時的」。這一言論可能粉碎了聯儲局未來可能減息的希望。鮑威爾表示，美聯儲對目前的政策感到滿意，可能會在較長一段時間內保持利率穩定，超額準備金率下調是小程度的技術調整，不是政策調整。美國總統特朗普向聯儲局公開施加了異乎尋常的壓力，要求其減息，周二他暗示，減息1個百分點是合理的。

鮑威爾發表上述言論後，美國國債收益率飆升。

數據方面，ADP和穆迪表示，4月民間就業人口增加27.5萬人，超過預估的17.7萬人。強勁增長的主要原因是服務業就業人數增加22.3萬人。市場觀望周五公布的非農就業數據。

周三倫敦基本金屬多數下跌，LME期銅跌2.8%報6234.5美元/噸，期鋅跌2.4%；期鋁則漲1.6%報1825.5美元/噸。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股周二收市價普遍向下。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.78元，較本港周二收市低0.8%；騰訊(00700)ADR收報385.19元，低2.8元；國壽(02628)ADR收報22.06元，低0.6%。「三桶油」 偏軟，中海油(00883)ADR收報14.06元，低0.8%；中石油(00857)ADR收報4.94元，低4仙；中石化(00386)ADR收報5.96元，低1.1%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.62元，低0.2%；聯通(00762)ADR收報9.26元，低0.6%。

ADR港股比例指數報29622，較周二恒指收市低76點或0.26%。恒指周二收市報29699點，跌193點或0.7%，跌穿十天線(29854點)和廿天線(29840點)滙聚。恒指短期支持參考50天線約29240點附近。內地股市今日繼續假期休市，周一復市。

中美雙方4月30日至5月1日在北京舉行第十輪高級別磋商，中國貿易談判代表團預定5月8日到華盛頓繼續談判工作。美國媒體日前引述美國財長努欽指，中美雙方正在微調有關貿易協議的條款。報道稱，姆努欽暗示下周末或可結束談判。

焦點板塊

濠賭股：澳門政府昨日公布4月份博彩收入為235.88億澳門元，按年跌8.3%，按月跌8.7%；較個別外資大行預測為差。不過市場預計5月賭收將有較好表現。留意券商最新看法及濠賭股短期股價表現。

焦點股份

平安好醫生(01833)：遭到機構唱淡，周二收市急跌5.2%報38.4元。網上流傳一份不具名的報告，指稱平安好醫生從運營數據、財務數據及發展願景等三方面有「注水行動」，又指出公司AI客服冒充醫療問診等問題。報告的結論指出公司商業模式充滿疑點，予「強烈賣出」評級，予10.75元目標價。

北京汽車(01958)：按中國會計準則，截至3月底止首季盈利12.32億元人民幣，按年跌22.8%。

香港寬頻(01310)：截至2月底止中期純利1.99億元，按年下跌17.2%，派中期息34仙。

澳博控股(00880)：首季股東應佔溢利8.5億元，按年增16.4%。

宇華教育(06169)：截至2月底止中期盈利3.3億元人民幣，按年增長63.8%。

富力地產(02777)：首季盈利4.03億元人民幣，按年大跌41.92%，每股盈利0.13元。

國美零售(00493)：預期截至3月底止，首季股東應佔虧損介乎2000萬元(人民幣‧下同)至9000萬元，去年同期則錄得盈利1.13億元，但強調虧損按季將大幅收窄。