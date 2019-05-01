港股直擊

本周一是4月的期結日，當天期指高開後，升幅逐步擴大，最終4月期指全日漲240點，收報29818點；5月期指則飆303點，收報29679點。惟昨天5月期指出現回吐，低開85點後，開市初段跌幅曾擴大至逾300點，下試29368點；其後受內地股市向好所帶動，跌勢一度收窄至只有59點，報29620點；惟午後再挫，雖未跌穿早市低位，但最終5月期指全日仍回落212點，收報29467點。

勿期待中央短期再出招

昨天早上內地公布的4月份官方及非官方製造業採購經理指數（PMI）均遜預期，前者最新報50.1，較上月跌0.4個百分點，而主要反映中小企情況的4月財新PMI則報50.2，按月挫0.6個百分點。雖然上述數據暫仍處於50的盛衰分界線之上，惟有關數據皆錄按月跌幅兼遜於預期，意味內地經濟增速似開始有放緩跡象，同時亦反映經濟前景面對一定的下行壓力，因此重燃了市場對中央將再度出招刺激經濟的期望。

中國政府於年初連番推出多項刺激經濟措施後，內地經濟近日已漸回穩，雖然預期還須面對一定的下行壓力，惟筆者認為，中央於現階段應未有再推出刺激經濟招數的需要（除非經濟突然再度急劇轉差），相反，目前需要的是審視之前措施的成效；估計第二季將是政策效果觀察期，若未來再有重大刺激措施（如降準等）推出的話，最快都應在第三季才會發生，故大家暫時不要對中央於短期再出招抱太大期望。

市場現時關注正在舉行的聯儲局議息會議，以及新一輪的中美貿談，若突然爆出重大消息的話，小心外資大戶或乘港股今天休市及內地五一長假期間，以有關消息為藉口，於本周後段時間把港股舞高弄低。

技術方面，期指雖於周一收市反彈回20天移動平均線之上，惟昨天收市不但未能穩守，更曾一度跌穿上周轉倉區間的底部，即上周五低位29447點，所以期指整體短線技術走勢向淡暫仍未變。

另一方面，期指小時圖走勢亦繼續向淡，保歷加通道續呈向下格局；期指續沿保歷加通道底部運行，再加上MACD圖中亦出現「雙熊」的利淡訊號，反映期指沽壓正逐漸增加，短線技術走勢也繼續轉差。

重上20天線小注Long Put

再看日線圖，因保歷加通道的底部於近日快速上升，遂令保歷加通道逐步收窄，雖然期指昨天跌至通道底部（現時為29309點）已見反彈，可視作期指暫未有展開大幅調整的條件，惟大家要小心，若期指之後急挫的話，屆時或會令保歷加通道轉為向下擴闊，如是者期指將迎來一輪較深的調整，並很有機會下試250天移動平均線，現時28001點左右的中線為重要支持。

策略上，若期指未來重上20天移動平均線附近時，可考慮小注部署即月價外800點的Long Put。另一方面，若期指周四以陰燭收市跌穿上周轉倉區間底部29447點的話，亦可考慮小注部署即月價外600點的Long Put。