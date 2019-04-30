今日 18:31
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港股直擊
北京汽車(01958)公布，按中國會計準則，截至3月底止，首季盈利12.32億元(人民幣‧下同)，按年下跌22.77%。
期內，營業總收入467.52億元，按年增17.45%。
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