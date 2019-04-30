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今日 18:21 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】一個註腳可改變部署

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「滬深港通」雙向交易下周一(6日)才恢復，本周港股餘下兩個交易日較大機會細成交爭持。

大市悶悶地，有較多時間睇通告。

華懋系安寧控股(00128)相信有不少投資密切關注和部署。

華懋一向對股市興趣較低，千禧科網泡沫爆破後入主安寧，一直只有傳聞，卻毫無大動作注資，現時主要經營高級時裝銷售、經營顯達鄉村俱樂部和投資企業。

去年2月9日安寧向城規會申請，把顯達用地改劃為「住宅（乙類）6」用途，計劃以1.5倍地積比率，興建九幢9至18層高住宅，提供約828伙，戶型由一房至四房，平均面積約780方呎。

股價由四毫半水平炒高至1.44元，相當禾味，之後呈回落，1月底以來在0.8元附近橫行。

市場一直憧憬城規會審批進展，3月27日公布的去年業績中，安寧表示城規會的都會規劃小組委員會，暫定5月3日開會考慮改劃申請。應引來不少部署，一個月來三度嘗試突破0.9元水平。

不過，安寧昨日發表的年報，在第12頁和24頁提及顯達改劃時均有個「*」註腳，仔細睇，在29頁顯示「已接獲進一步通知，都會規劃小組委員會經修訂暫定將於2019年6月21日舉行會議」。

如部署改劃申請結果，不用急搶，步伐可以稍為放慢，有逾一個半月時間睇位吸。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

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