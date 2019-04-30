港股直擊 即巿股評

內地製造業PMI遜預期，港股連續兩日回升後，於4月最後一個交易日回吐，假期前成交續創近三個月低。

恒指低開64點，開市後跌幅一度收窄至37點，見29855點全日高，之後沽壓驟增，曾挫272點，見29620點全日低，跌穿十天線(29854點)和廿天線(29840點)滙聚，不過A股長假前回穩，港股跌幅一度縮逾半，中午跌144點。午後復見沽壓，復挫逾200點。恒指收報29699點，跌193點或0.7%。大市今日下跌股份比例為57%，上升股份比例43%。

總結4月份，恒指漲647點或2.2%。另外，恒指今年以來連升四個月，累漲3853點或14.9%。

國企指數報11542點，跌95點或0.8%。國指全月升162點或1.4%。

大市成交額739.19億元，較上日微跌，續創2月4日以來新低。

A股五一長假前高收，滬指升0.52%；深成指升0.54%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.7%；中海油(00883)挫3.4%；港交所(00388)跌0.7%；建行(00939)跌0.9%；領展(00823)昨日三連升逼近歷史高位，今日卻急吐2.3%。相反，平保(02318)績優，昨日偷步抽升後，今日高收0.1%；中石化(00386)升0.5%，滙證指首季業績勝同業，維持「買入」評級。

焦點板塊

賭業股：今日顯著回吐，銀娛(00027)挫3.1%；金沙(01928)跌1.9%；永利澳門(01128)跌2.6%；新濠(00200)跌1.2%；美高梅中國(02282)首季盈利升10%，股價挫3.1%；澳博(00880)跌0.6%。

豬肉股：萬洲(00288)首季生物公允值調整後盈利急增58.2%，獲大和升目標，股價漲5.4%，全月累漲10.7%為藍籌升幅王；中糧肉食(01610)彈7.4%；卜蜂(00043)升3.1%。不過，雨潤(01068)挫半成；普甜食品(01699)跌2.6%。豬價方面，商務部指內地豬肉價格按周升0.8%。

光伏股：發改委公布完善光伏上網電價機制通知，光伏股逆市造好，其中保利協鑫(03800)升3.7%；協鑫新能源(00451)漲5.4%；信義光能(00968)升2.3%；卡姆丹克(00712)升3.8%；陽光能源(00757)升7.7%。

汽車股：廣汽(02238)上季少賺28%，股價挫4.1%；長汽(02333)首季業績倒退62.8%，股價跌2.5%；吉利(00175)跌1.7%；東風(00489)跌1.2%。相反，華晨(01114)和比亞迪(01211)分別微升0.1%和0.7%。

焦點股份

渣打集團(02888)：午後曾飆7.2%，收市升6%，成交額3.49億元。集團中午公布，首季除稅前法定溢利按年增4.63%，同時宣布開始回購總值10億美元股份計劃。

青島啤(00168)：上季多賺21%，獲大和升目標，股價飆7.2%，成交額2.57億元。

金誠控股(01462)：控股股東、執行董事兼主席韋杰和執行董事徐黎雲失聯，今早復牌，不過上午11時05分再度停牌，停牌前大插67%。

B & D Strategic(01780)：上市首日反覆高收6%，報0.89元，不計手續費一手賺125元。

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