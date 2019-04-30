訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:26 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】港股短線唔上唔落無得玩

放大圖片

港股假期前腳軟，由於內地PMI遜預期，港股彈完兩日之後，今日下跌，幸而A股假前靠穩回升，帶動港股跌幅收窄。恒指低開64點，其後跌幅曾收窄至37點，見過半日高位29855點。但內地公布4月官方PMI為50.1，略差過預期，港股沽壓增加，最多跌272點，見過半日低位29620點，再一次失守10日線及20日線嘅匯聚區。其後跌幅收窄，中午恒指報收29748點，跌144點；國指跌75點，報收11562點。呢兩日成交愈玩愈縮，今日半日連400億成交額都唔夠。

重磅藍籌股普遍腳軟，騰訊(00700)跌0.7%、友邦(01299)、港交所(00388)都下跌，不過大笨象(00005)跟中移動(00941)則逆市靠穩微升。內銀股派完成績表之後受壓，四大行全跌無一倖免，跌幅唔超過1%。至於交出一份靚仔成績表嘅平保(02318)，有大行調高其目標價至113元，其實阿Man都一直等緊平保變身紅底股，暫時好淡爭持，半日升0.3%。國壽(02628)則半日無起跌。

侵侵唔滿意高油價就係人都知，屢次出口術遏抑油價，講咗N次三桶油無得搞，有波幅，無升幅。油價噚日軟一軟，三桶油今日除中石化(00386)逆市升0.5%，中石油(00883)及中石油(00857)跌1.5%。油價無得升係死症，下次見油價有一下激動，亦可以對三桶油落鑊視而不見。

低息環境持續下，地產股應該有運行，不過地產股今日卻見回吐，不過反而提供上車機會，只要地產股守得住條50日線，可以考慮收集。至於5G概念股亦回吐，手機設備股瑞聲(02018)半日跌2.8%，係表現最差藍籌；舜宇光學(02382)亦跌2.1%。

雖然萬洲(00288)首季收入按年跌逾兩成，但績後反而有資金追捧，主要係專家睇豬牛價格今年將顯著上升，而商務部亦指內地豬肉價格按周升0.8%，睇嚟豬價今年升勢不可擋，萬洲半日升7.3%，係最大升幅藍籌。

港股明日假期，跟住又到內地A股連休3日，缸邊友都唔多願入場，噚日港股成交額已不足800億元，估計今日亦唔會有乜起色。暫時指數仍然喺29400至29800之間窄幅波動，而期指因為除淨因素低水，暫時29400見支持，不過29400失守，下試29000-29100機會甚大，上面阻力29800至30000。除非中美貿易談判有重大突破，否則港股短線都係唔上唔落居多。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。