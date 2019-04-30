即巿股評 港股直擊

港股假期前腳軟，由於內地PMI遜預期，港股彈完兩日之後，今日下跌，幸而A股假前靠穩回升，帶動港股跌幅收窄。恒指低開64點，其後跌幅曾收窄至37點，見過半日高位29855點。但內地公布4月官方PMI為50.1，略差過預期，港股沽壓增加，最多跌272點，見過半日低位29620點，再一次失守10日線及20日線嘅匯聚區。其後跌幅收窄，中午恒指報收29748點，跌144點；國指跌75點，報收11562點。呢兩日成交愈玩愈縮，今日半日連400億成交額都唔夠。

重磅藍籌股普遍腳軟，騰訊(00700)跌0.7%、友邦(01299)、港交所(00388)都下跌，不過大笨象(00005)跟中移動(00941)則逆市靠穩微升。內銀股派完成績表之後受壓，四大行全跌無一倖免，跌幅唔超過1%。至於交出一份靚仔成績表嘅平保(02318)，有大行調高其目標價至113元，其實阿Man都一直等緊平保變身紅底股，暫時好淡爭持，半日升0.3%。國壽(02628)則半日無起跌。

侵侵唔滿意高油價就係人都知，屢次出口術遏抑油價，講咗N次三桶油無得搞，有波幅，無升幅。油價噚日軟一軟，三桶油今日除中石化(00386)逆市升0.5%，中石油(00883)及中石油(00857)跌1.5%。油價無得升係死症，下次見油價有一下激動，亦可以對三桶油落鑊視而不見。

低息環境持續下，地產股應該有運行，不過地產股今日卻見回吐，不過反而提供上車機會，只要地產股守得住條50日線，可以考慮收集。至於5G概念股亦回吐，手機設備股瑞聲(02018)半日跌2.8%，係表現最差藍籌；舜宇光學(02382)亦跌2.1%。

雖然萬洲(00288)首季收入按年跌逾兩成，但績後反而有資金追捧，主要係專家睇豬牛價格今年將顯著上升，而商務部亦指內地豬肉價格按周升0.8%，睇嚟豬價今年升勢不可擋，萬洲半日升7.3%，係最大升幅藍籌。

港股明日假期，跟住又到內地A股連休3日，缸邊友都唔多願入場，噚日港股成交額已不足800億元，估計今日亦唔會有乜起色。暫時指數仍然喺29400至29800之間窄幅波動，而期指因為除淨因素低水，暫時29400見支持，不過29400失守，下試29000-29100機會甚大，上面阻力29800至30000。除非中美貿易談判有重大突破，否則港股短線都係唔上唔落居多。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)