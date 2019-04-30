港股直擊 即巿股評

內地官方及財新PMI齊差過預期，市場憧憬中央續傾向寬鬆貨幣政策，加上美股標指及納指再創新高，內地股市亦回升下，令港股曾挫272點後喘穩，惟仍失十天(29859點)及廿天線(29843點)收市。

內地官方PMI遜市場預期，累恒指低開64點，開市後跌幅一度收窄至37點，高見29855點暫時高，惟財新PMI公布後沽壓增，拖累恒指曾挫272點，低見29620點，跌穿十天線(29859點)和廿天線(29843點)滙聚，不過A股反覆走高，港股跌幅亦收窄。最終恒指半日收報29748，跌144點或0.48%；國企指數中午收造11562，跌75點或0.65%，大市成交金額384.3億元。

A股今早反覆向好，滬指升0.43%；深成指漲0.71%。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)跌0.7%；建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)公布業績後偏軟，半日跌0.4至0.5%；友邦(01299)降0.5%；瑞聲(02018)挫2.9%，為表現最差藍籌；平保(02318)首季純利按年增長77.1%，半日升0.3%。

焦點板塊

汽車股：長汽(02333)首季業績倒退62.8%，股價挫4.1%；廣汽(02238)上季少賺28%，股價也挫4.1%，與長汽包辦表現最曳國指成分股首兩位；吉利(00175)跌1.6%；東風(00489)下滑1.3%；華晨(01114)下滑0.2%；但北京汽車(01958)無升跌；比亞迪(01211)微升0.5%。

賭業股：整體跟大市回吐，銀河娛樂(00027)跌2.6%；金沙(01928)降1.9%；永利澳門(01128)挫3.2%；新濠(00200)降1.4%；美高梅中國(02282)挫3.1%；澳博(00880)無升跌。

豬肉股：商務部指內地豬肉價格按周升0.8%，但豬肉股個別發展，萬洲(00288)首季生物公允值調整後盈利急增58.2%，半日股價大升7.4%，為表現最佳藍籌；中糧肉食(01610)也抽高5.7%；但卜蜂(00043)跌1.5%；雨潤食品(01068)走低1.4%；普甜食品(01699)乾插7.8%。

焦點股份

鄭州煤機(00564)：首季純利達3.78億元，按年大升1.5倍，每股盈利21.8分，收入增1.5倍至63.54億元，半日揚5.8%；其A股飆7.2%。

青啤(00168)：上季多賺21%，業績佳帶挈下，中午揚6.8%；連帶潤啤(00291)也升2.9%。

金誠控股(01462)：稱主席失聯的金誠今早復牌，惟上午11時05分再度停牌，停牌前大插67%。