港股直擊 即巿股評

隔晚美國標普500指數與納指再創歷史新高，不過今早公布的中國4月官方製造業PMI為50.1，比上月回落0.4個百分點，差過市場預期。港股昨日急彈287點後，今早回吐逾兩百點。

恒指低開64點，報29828，開市後跌幅曾收窄至37點，高見29855，之後沽壓驟增，暫時見最多跌272點，報29620，失守10天及20天線。截至10時3分，恒指跌240點，報29652。

國企指數跑輸，跌135點，報11502。

內地股市今早暫時窄幅走，上證指數報3064，升1點；深成指升0.4%。

藍籌股幾乎全線向下，平保(02318)首季純利按年增長77.1%，獲滙證升目標價至113元，今早高開1.6%，報95.9元，之後獲利回吐盤湧現，曾倒跌1.4%，報93.05元。

騰訊(00700)亦拖累大市，現跌1.3%，報385.4元。

滙控(00005)今早硬淨，升0.1%，報67.55元。

內銀股季績公布後偏軟，建行(00939)首季多賺4.2%，現跌0.9%；中行(03988)跌1%；招行(03968)首季盈利增一成一，惟股價回吐2.5%。

萬洲(00288)首3個月盈利下跌21.3%，現升2%，報9元，暫為表現最好藍籌。