港股直擊 即巿股評

長城汽車(02333)首季業績大倒退，股價今早下挫，現為表現最差國指成分股，新造6.24元，挫4.4%，成交金額1.04億元。

長汽首季少賺62.8%至7.73億元人民幣；總收入226.27億元人民幣，按年減少14.9%；但首季銷量增加10.6%至28.4萬輛。

此外，集團宣布副總經理李鳳珍，因工作調動已遞交辭呈，不再擔任副總經理及財務總監，昨日起生效，並同意聘任劉玉新為新財務總監。

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