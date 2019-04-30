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今日 09:30 港股直擊 即巿股評

【異動股】金誠復牌瀉57% 主席失聯 傳涉非法集資

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金誠控股(01462)復牌，低開57.2%，報0.201元，成交額暫有53.51萬元。

集團公布，自4月28日起未能與控股股東、執行董事兼主席韋杰，以及執行董事徐黎雲取得聯絡。

有報道指出，韋杰及徐黎雲正就其涉嫌非法吸收公眾存款遭杭州市公安局調查。

該公司稱，將就上述報道的進一步核實，以及就相關影響進一步評估及分析，包括向相關法律及財務顧問尋求諮詢，相信兩人持續失聯將會對集團日常運營及財務狀況造成重大不利影響。

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