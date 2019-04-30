港股直擊 即巿股評

今日為4月份最後一個交易日，明日五一勞動節假期休市一天，A股明起休市，下周一復市。市場關注內地今早公布中國4月官方製造業PMI數據，觀望氣氛濃厚。

周一歐美股市普遍收高，道指尾市升幅收窄，收市微升11點報26554點，標普500指數與納指再創歷史新高，標指升0.11%報2943點，金融股集體收漲；納指漲0.19%報8161點。穀歌漲1.47%，Facebook漲1.72%。谷歌母公司Alphabet收升1.2%，不過收市後公布第一季度收入和盈利等均不及市場預期，市後交易時段曾經跌7%。

公司業績仍是市場焦點。截至上周末，已有231家標普500成份公司公布了業績，其中77.5%的公司業績超出分析師預期。這些公司的盈利增長率約為1%，遠高於市場平均預期的下降4.2%。本周將有164家標普500成份公司公布財報，其中包括5家道指成份股。

聯儲局將在本周三結束為期兩天的貨幣政策會議，市場預計央行貨幣政策決策者將維持政策不變。投資者將密切關注美聯儲主席鮑威爾的講話，以判斷美聯儲對於未來政策路徑的想法。

恐慌指數VIX已接近自2018年以來的最低水平，對沖基金正將空頭頭寸增至創紀錄高位。CTFC數據顯示，VIX期貨合約淨空頭寸達到17.8萬手，為2004年以來的最高紀錄。

經濟數據方面，美國3月個人消費支出(PCE)環比增0.9%，創2009年以來最大增幅，預期增0.7%，前值增0.1%；但核心通脹指標美國3月核心PCE物價指數同比僅升1.6%，創14個月新低，預期升1.7%，前值升1.8%。

宏觀數據方面，4月份歐羅區經濟信心指數連續第10個月下降，並創下了兩年多以來的最低水平。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，造價與港股上日收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.92元，較本港上日收市高0.47元；騰訊(00700)ADR收報389.81元，低0.79元；國壽(02628)ADR收報22.31元，高0.11元。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報14.56元，低0.12元;；中石油(00857)ADR收報4.99元，低7仙；中石化(00386)ADR收報5.98元，低2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.6元，低0.55元；聯通(00762)ADR收報9.36元，低8仙；中電信(00728)ADR收報4.06元，低2仙。

ADR港股比例指數29880，較周一恒指收市低12點。恒指昨日收報29892點，升287點或1%，重上20天及十天線(約29875點)。今日為4月份最後一個交易日，明日五一勞動節假期休市一天，內地股市明起休市，下周一復市。內地今早公布中國4月官方製造業採購經理人指數(PMI)，預計持平於前月的50.5。

焦點股份

中國平安(02318)：首季股東應佔淨利潤455.17億元(人民幣‧下同)，按年增長77.1%。另外，股東大會審議通過，使用不低於50億元且不超過100億元的自有資金，以不超過每股101.24元回購該公司A股。

建行(00939)：首季股東應佔溢利769.16億元人民幣，按年增長4.2%。

中石化(00386)：公布按中國企業會計準則編製，首季盈利147.63億元，按年下跌21.3%，期內營業收入按年升15.5%。

萬洲國際(00288)：公布截至3月底止，首季生物公允價值調整前盈利1.96億元美元，按年下跌21.3%。

廣汽集團(02238)：首季淨利潤27.78億元人民幣，按年下跌28.4%。

中信証券(06030)：首季股東應佔溢利42.58億元人民幣，按年增58.3%。

中國中鐵(00390)：首季盈利38.44億元人民幣，按年增長20.21%。

中聯重科(01157)：首季盈利10.02億元人民幣，按年增長1.66倍。

鞍鋼股份(00347)：首季淨利潤4.17億元人民幣，按年下跌78.2%。

中遠海發(02866)：首季盈利5.96億元人民幣，按年增長1.12倍。

青島啤酒(00168)：首季盈利8.08億元人民幣，按年增長21%。

東方電氣(01072)：首季盈利3.54億元人民幣，按年增長41.6%。

今日多家公司首季業績，以澳博(00880)、香港寬頻(01310)、北京汽車(01958)及宇華教育(06169)較受券商關注。