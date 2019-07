即巿股評 港股直擊 國際財經

美股上周五顯著造好,標普500指數和納指雙雙再創歷史收市新高,道指與去年10月3日的26828點紀錄收市高位,尚有約285點(1.07%)差距。

美股兩大指數突破收市新高,主要得力於美國今年首季GDP增長3.2%,遠超市場預期,也是2015年以來最好的第一季度數字。總統特朗普立即把握機會宣傳「政績」,上周六出席威斯康星州支持者集會時便強調,美國經濟在他任內表現強勁,即使近日面對眾多不利因素,第一季GDP續錄得3.2%增幅;他提及中美正進行的貿易談判時揚言,「如果我們未能(與中國)達成協議,我們仍將做得更好,明白嗎?我們有籌碼在手。」

特朗普約兩星期前於Twitter批評聯儲局並沒有做好本身工作,否則美股會比現水平高5000至10000點,GDP增長可達4%以上;又「教訓」聯儲局量化緊縮(QT)是(經濟)「殺手」,局方應該採取相反亦即量寬(QE)措施。特朗普在支持者集會上所講的「籌碼」,未知是否他有信心通過提名親信晉身聯儲局理事等手段(特朗普較早時有意推薦備受爭議的凱恩和穆爾填補兩個理事空缺,其中凱恩上周已主動放棄遴選,白宮首席經濟顧問庫德洛日前則表示仍支持提名穆爾),最終將迫使聯儲局主席鮑威爾「就範」重啟量寬?因此,美國經濟才不需要與中國達成貿易協議,也可以做得更好。

港股方面,恒指周一高開125點,早段調整至29639點後逐步上揚,尾市升幅擴大,曾見29917點,收報29892點,漲287點(0.97%)。

附【右圖】所見,恒指雖然一舉收復在4月18日和25日失守的10天和20天線,惟無力闖進過去半年累積的成交量密集區29900點至30300點收市,技術走勢未確認改善。

更須注意的是,10天線高於50天線股份比率(平滑中線市寬)上周三已跌穿50%中軸,即大市開始由中線「死亡交叉」取代了「黃金交叉」的主導地位;再加上3天線高於18天線比率與股價高於50天線比率的50%強弱分界自4月中旬開始不保,至今尚未能收復,顯見港股短線及中線市底都已經轉差。

此外,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,也由4月10日的68.3%近期高位下滑,儘管代表弱勢股沽壓的弱勢股指數仍處20%以下的相對低水平,但強勢股買盤持續減少,一定程度顯示部分專業投資者相繼獲利平倉。

本港投資者一向重視華爾街「Sell in May and go away」的說法,在整體港股短線及中線市寬以至強勢股指數回落拖累下,恒指Sell in May很大機會自我實現。

