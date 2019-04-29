訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:57 港股直擊 重要通告

平保首季盈利增77%

放大圖片

中國平安(02318)公布，今年首季股東應佔淨利潤455.17億元(人民幣‧下同)，按年增長77.1%。每股盈利2.55元。

股東應佔營運利潤341.19億元，按年上升21%；每股營運盈利1.91元。

該公司指出，營運利潤以財務報表淨利潤為基礎，剔除短期波動性較大的損益表項目，以及管理層認為不屬於日常營運收支的一次性重大項目。

期內，收入4035.79億元，按年增19.71%。其中，已賺保費2560.98億元，升7.29%。

壽險及健康險業務方面，首季股東應佔淨利潤310.5億元，按年飆升1.23倍。股東應佔營運利潤196.52億元，增19.84%。首年保費587.83億元，跌10.85%，新業務價值增長6.1%至216.42億元；新業務價值率36.8%，上升5.9個百分點。

其他業務表現方面，財產保險業務淨利潤57.67億元，按年增長77.34%；銀行業務淨利潤43.19億元，增12.94%；資產管理業務淨利潤50.46億元，升19.9%；金融科技與醫療科技業務淨利潤14.02億元，跌23.89%。

第一季度保險資金投資組合年化淨投資收益率3.9%；受資本市場回暖帶動投資收益按年上升的影響，年化總投資收益率5.1%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。