港股直擊 即巿股評

美國首季GDP好過預期，推動納指和標普500指數上周五創收市新高，雖然A股續受「缺水」困擾，不過港股上周累挫358點後，於期指結算日反彈。

恒指高開125點，開市後升幅一度收窄至34點，見29639點全日低，之後升勢轉強，上午曾升259點，重上廿天線(約29791點)，中午升214點，午後突破上午高位，尾段曾升312點，見29917點，重上十天線(約29875點)。恒指收報29892點，升287點或1%。大市今日上升與下跌股份比例呈五五比。

大市成交額僅747.22億元，為2月4日以來、近三個月新低。

國企指數報11638點，升127點或1.1%。

今日為4月期指結算，即月期指收市升240點或0.81%，報29818，低水75點，成交19377張。

人民銀行繼續暫停逆回購操作，A股反覆低收，滬指跌0.77%；深成指挫1.62%。

美國道指期貨最新升29點，報26546。歐洲三大指數最新個別走。

藍籌金融股領漲，今日公布季績的平保(02318)、建行(00939)和工行(01398)，分別升2.4%、1.2%和0.7%；滙控(00005)升0.7%；友邦(01299)升0.5%。另外，騰訊(00700)升1.7%；長和(00001)升1.3%。相反，瑞聲(02018)跌2%；舜宇(02382)跌0.1%。

焦點板塊

濠賭股：澳門旅遊局局長文綺華預期，「五一」旅客量或會按年增長兩成，亦相信當地酒店的入住率會攀升至超過九成。濠賭股表現突出，永利澳門(01128)升4.8%；金沙(01928)升2.6%；銀娛(00027)升2.8%；新濠(00200)升3.1%；美高梅(02282)升4.4%；澳博(00880)升2.7%。

鐵路基建股：多股今日公布首季業績，放榜前見由近期低位反彈。中鐵建(01186)升半成；中鐵(00390)升3.9%；中車(01766)升0.7%；中交建(01800)升0.9%。另外，第二屆「一帶一路」高峰論壇上周六落幕，國家主席習近平表示，論壇期間簽署總額達640多億美元的合作協議。

中港地產股：內房股升幅靠前，碧桂園(02007)升2.3%；華潤置地(01109)升2.2%；中海外(00688)升1.4%；恒大(03333)升1%；萬科(02202)升2.2%。大摩睇好樓市，預計今年二手樓價指數增長10%；一手樓銷量增長20%，信置(00083)升1.3%；恒地(00012)升1%；領展(00823)升1.1%。

焦點股份

比亞迪(01211)：早段曾升半成，收市倒跌0.8%。集團首季純利飆6.3倍至7.5億元人民幣，又預期新能源汽車第二季持續熱賣。

長飛(06869)：曾挫8.9%，收市跌5.4%；其A股(601869.SH)一度跌停，收近全日低，插9.96%。集團首季純利按年跌31.89%，扣除非經常性損益純利按年大減58.69%。

白雲山(00874)：股價飆10.4%。集團首季盈利14.07億元人民幣，按年增長55.42%。

細股：多股波幅顯著，上市剛過半年的高奧士國際(08042)連日受壓，午後曾瀉74.5%，收市插63.4%；精雅印刷(08391)瀉54.2%；上周四遭洗倉的富匯建築(01034)再挫13.5%。相反，長城匯理(08315)獲九次方大數據入股，飆58.8%；中植資本國際(08295)飆67.9%；MI能源(01555)回勇飆63.7%。

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