即巿股評 港股直擊

執筆時恒指升近300點，令10天線及時避免向下走，但短期跟下方的20天線滙聚機會亦頗大，大市進入5月初已呈待變格局。周三港股勞動節假期休市，剛好遇上美聯儲議息，我會傾向明天減磅觀望，始終怕儲局立場唔夠「鴿」，等美滙指數再度在98樓上發展，令新興市場淡友有借口。

港股過去十五年「五窮月」數據「強勁」，未試過連續兩年的5月份錄得升幅，至於今年會否連升五月，複製2017年走勢，騰訊(00700)業績是關鍵，目前大行似乎願意去等騰訊轉型成功令2020年出現較明顯復甦，加上估值並不離譜，支持在近期高位附近作區間整固。至於另一因素是A股，走勢正處關鍵時刻，上證指數今早跌穿50天線後拗腰，惟收市仍要向下，失50天線，若不及時扭轉弱勢，將要先下試3000點關，即3月底再展升浪的起步位。上證50今日表現較好，暫時守住30天線，全靠保險股爭氣，阿爺自較早前中央政治局會議不再提「六穩」，反而堅持結構性去槓桿，很明顯在管理預期，旨在營造「慢牛」。

近期港股內部質素持續惡化，股價高於50天線比率只有四成一，14天RSI高於50比率不足三成半，強勢股回吐壓力大，而過去10個交易日內，勢頭轉強股份數目只有60隻，包括終於轉綠燈的滙控(00005)；轉弱卻多達148隻，包括中移動(00941)、中電(00002)、中燃(00384)、粵投(00270)及九倉(00004)等。總之，5月宜打守勢波。

羅崇博 (杜比)