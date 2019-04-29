港股直擊 即巿股評

納指和標普500指數上周五創收市新高，雖然A股續軟，不過港股上周挫358點後，於期指結算日反彈。

恒指高開125點，開市後升幅一度收窄至34點，見29639點半日低，之後升勢轉強，曾升259點，見29864點半日高，重上廿天線(約29791點)。恒指中午收報29819點，升214點或0.7%，大市成交額405.05億元。

國企指數報11601點，升90點或0.8%。

A股半日反覆低收，滬指跌0.11%；深成指跌0.57%。

藍籌金融股領漲，今日公布季績的平保(02318)、建行(00939)和工行(01398)，分別升1.8%、0.6%和0.3%；滙控(00005)升0.7%；友邦(01299)升0.4%。另外，騰訊(00700)升1.5%；中移動(00941)續回升0.4%；長和(00001)升1.6%。相反，瑞聲(02018)跌2.6%；舜宇(02382)跌0.7%。

焦點板塊

濠賭股：澳門旅遊局局長文綺華預期，「五一」旅客量或會按年增長兩成，亦相信當地酒店的入住率會攀升至超過九成。濠賭股表現突出，永利澳門(01128)升5.7%；金沙(01928)升4.1%；銀娛(00027)升3.1%；新濠(00200)升2.3%；美高梅(02282)升4.1%；澳博(00880)升2.5%。

鐵路基建股：多股今日公布首季業績，放榜前見由近期低位反彈。中鐵建(01186)升4%；中鐵(00390)升2.8%；中車(01766)升0.9%；中交建(01800)升0.9%。另外，第二屆「一帶一路」高峰論壇上周六落幕，國家主席習近平表示，論壇期間簽署總額達640多億美元的合作協議。

焦點股份

比亞迪(01211)：早段曾升半日，半日回落僅升0.2%。集團首季純利飆6.3倍至7.5億元人民幣，又預期新能源汽車第二季持續熱賣。

長飛(06869)：曾挫8.9%，半日跌4.5%；其A股(601869.SH)一度跌停，半日挫8.14%。集團首季純利按年跌31.89%，扣除非經常性損益純利按年大減58.69%。

白雲山(00874)：半日飆8.4%。集團首季盈利14.07億元人民幣，按年增長55.42%。

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