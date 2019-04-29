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今日 10:44 港股直擊 即巿股評

【異動股】永達曾揚6% 獲瑞信升目標價

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永達汽車(03669)獲瑞信升目標價，帶挈股價一度揚6%，高見7.72元，新造7.56元，仍漲3.9%，成交金額2720萬元。

瑞信稱，受惠寶馬向代理商提升補貼，估計永達次季新車業務利潤會再攀高，加上進口車稅率下調，故升2019至2021年盈利預測2至3%，目標價調升3.3%至9.3元，續予「跑贏大市」評級不變。

至於正通汽車(01728)現微升0.2%；廣匯寶信(01293)揚3%；中升(00881)卻跌1.2%。

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