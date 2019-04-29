濰柴動力(02338)首季多賺三成半，股價今早向好，曾高見13.4元，漲3.9%，現升3.7%，成交逾1億元。
其A股(000338.SZ)新造12.41元人民幣，漲2.5%。
集團公布，今年首季盈利25.91億元人民幣，按年漲34.9%， 每股盈利0.33元人民幣。期內，營業收入452.12億元人民幣，按年增長15.3%。
至於重汽(03808)現漲0.6%；中聯重科(01157)也升0.9%；龍工(03339)轉跌0.7%。
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