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今日 10:15 港股直擊 即巿股評

【異動股】首季多賺三成半 濰柴曾漲近4%

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濰柴動力(02338)首季多賺三成半，股價今早向好，曾高見13.4元，漲3.9%，現升3.7%，成交逾1億元。

其A股(000338.SZ)新造12.41元人民幣，漲2.5%。

集團公布，今年首季盈利25.91億元人民幣，按年漲34.9%， 每股盈利0.33元人民幣。期內，營業收入452.12億元人民幣，按年增長15.3%。

至於重汽(03808)現漲0.6%；中聯重科(01157)也升0.9%；龍工(03339)轉跌0.7%。

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