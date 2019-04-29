港股直擊 即巿股評

英皇證券(00717)料中期盈利大跌，股價應聲下挫，一度低見0.365元，大跌7.6%，新造0.37元，插6.3%，成交金額159萬元。

集團表示，預期截至3月底止，中期綜合淨利較去年同期錄得大幅下跌。該公司去年同期錄得盈利為3.71億元。

該公司指出，淨利大幅下跌主要是在審查某些客戶的賬戶組合及財務狀況後，就該等客戶的孖展貸款以及貸款和墊款作出大幅減值撥備；以及期內投資氣氛疲弱令收入下跌。

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