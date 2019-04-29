即巿股評 港股直擊

連續三日在北京舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於上周六(4月27日)閉幕，40個國家元首以及國際組織負責人，於論壇最後一日出席了峰會圓桌會議。國家主席習近平總結這屆論壇成果時提到，論壇達成283項政府間的合作協議、政策建議報告等；而首次舉辦的企業家大會促成的合作項目總值高達640億美元。

習近平強調「這一屆論壇對外傳遞的一個明確訊號，共建一帶一路的朋友圈愈來愈大，好夥伴愈來愈多，合作質量愈來愈高，發展前景愈來愈好。反對保護主義。」峰會後發表的聯合公報也指出，世界正發生快速而深刻變化，重申加強多邊主義以應對全球挑戰至關重要。

「反對保護主義、加強多邊主義」顯然是針對特朗普政府近年積極推行的「美國利益優先」政策，怪不得華府不但沒有派代表參加這次論壇，美國駐北京大使館於論壇開幕前一日甚至發表聲明，揶揄「一帶一路」倡議是「虛榮計劃」，並呼籲所有國家「循國際公認的規範和基準，促進可持續發展，增進良好管理和強健制度。」相反，在2017年5月，美國派遣總統特別助理、白宮國安會亞洲事務高級主任波廷傑(Matthew Pottinger)參與同樣在北京舉行的首屆「一帶一路」國際論壇。

然而，華府「杯葛」這次論壇的同時，中美貿易談判卻有正面的進展，雙方過去兩個星期的視像電話磋商後，本周開始恢復面對面談判。《華爾街日報》上周三引述消息人士報道，中美兩國準備新一輪貿易會談，目標在5月底或6月初正式簽署貿易協議，為此，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將於4月29日到訪北京，中國副總理劉鶴則於其後一個星期訪美。《華日》資深記者Bob Davis分析，中美元首更有可能在6月底(28及29日)的日本大阪G20峰會期間正式簽署協議。

中美能否快將達成貿易協議仍待觀察。其實，4月15日【搏拳實錄】已指出：由3月25日至4月9日的兩個多星期以來，港股很大程度都是受惠於(或炒作)中美進行第九輪高級別貿易磋商有進展的消息，恒指亦連續創出近10個月的收市及intraday新高……。不過，老徐認為，自從去年12月1日借阿根廷G20峰會進行「習特會」後，中美都有解決貿易紛爭的意願，亦因此令所有關於貿易談判的好消息，估計已在港股或恒指充分反映。

恒指在上文見報當日創30280點的今年intraday新高後倒跌並失守10天線收市，翌日反彈，到了4月18日再次跌穿10天線，上周四更連20天也失守，短線技術走勢進一步轉差。儘管恒指10天線仍高於20天線，尚未發出確認指數短線見頂訊號(見4月24日【搏拳實錄】談10天及20天線)，老徐已有興趣偷步估頂，考慮short價外甚至價內5月期指call。

老徐