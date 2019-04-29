港股直擊 即巿股評

港股今日期指結算，本周三則為勞動節假期休市，內地迎來五一黃金周(5月1日至4日)，南下的「港股通」今日至周五暫停交易，料港股交投偏靜，中資金融股業績成為市場焦點。

美股上周五小幅收高，道指升81點或0.31%報26543：標普500漲0.47%報2939點，納指漲0.34%報8146點。標普500指數與納指均創收市歷史新高。英特爾跌9%，下調二季度營收指引。福特汽車漲10.7%，市值超越特斯拉。特斯拉跌超5%。亞馬遜漲2.5%，季績勝預期並獲大行上調目標價；Netflix漲1.8%，谷歌漲0.8%，Facebook跌0.92%，微軟漲0.57%。全個星期三大指數以納指表現最好，累漲1.85%，連漲五周。

美國第一季度實際GDP初值年化季環比升3.2%，預期2.3%，勝預期。有分析認為。美國第一季度增長率超過3%，表明經濟正以穩健的速度增長，並且表明美聯儲今年沒有任何理由如一些交易員預期的那樣降低利率。經濟強勁、通脹率低，討論預防性減息為時尚早。

美國能源股全線走低，國際油價受到美國總統特朗的言論影響而下跌，跌幅大約是3%。特朗普再次向油組，要求提高原油產量，以降低油價。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.57元，較本港上日收市低0.8%；騰訊(00700)ADR收報387.09元，低0.8%；國壽(02628)ADR收報22.04元，低0.14元或0.6%。「三桶油」 偏軟，中海油(00883)ADR收報14.27元，低1%；中石油(00857)ADR收報4.99元，低1.2%；中石化(00386)ADR收報5.98元，大致持平。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.74元，低0.4%；聯通(00762)ADR收報9.46元，高1仙；中電信(00728)ADR收報4.1元，低0.3%。

ADR港股比例指數報29655，較上周五恒指收市高50點或0.17%。即月恒指夜期收市報29700點，升122點，高水95點。恒指上周五收市報29605，升55點或0.19%，終止五連跌，不過大市全日成交額只有860.96億元，縮減至兩個半月以來最低。港股今日期指結算，恒指短期阻力參考20天線約29780點附近。支持位先看29200點約50天線水平。

國家統計局於剛過去的周末發布數據顯示，1至3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額12972億元人民幣，同比下降3.3%，降幅比1至2月份收窄10.7個百分點。

焦點股份

農行(01288)：首三個月淨利潤612.51億元人民幣，按年增長4%。

新華保險(01336)：公布首季盈利33.67億元人民幣，按年增長29.1%。

中國太保(02601)：截至3月底首季淨利潤54.79億元人民幣，按年46.1%。

濰柴動力(02338)：首季盈利25.91億元人民幣，按年增三成半；期內營業收入按年增長15.3%。

中海油田服務(02883)：公布首季扭虧為盈，純利3095萬元人民幣，去年則虧損6.51億元人民幣。期內收入按年升72.3%。

白雲山(00874)：首季盈利14.07億元人民幣，按年增長55.4%；期內，營業收入按年增加1.61倍。

今日有多家公司公布首季業績，藍籌有平保(02318)、建行(00939)、工行(01398)、中行(03988)、交行(03328)、中石化及萬洲(00288)。另外，招行(03968)、青島啤(00168)、廣汽(02238)、長汽(02333)、萬科(02202)、鞍鋼(00347)、中鐵(00390)、中鐵建(01186)、中車(01766)、中興通訊(00763)、南航(01055)、中信証券(06030)等之季績亦較受市場關注。