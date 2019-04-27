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復星醫藥新藥批准上市 較原廠藥平三成

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復星醫藥(02196)旗下復宏漢霖研發的利妥昔單抗生物類似藥HLX01，已獲中國藥監批准上市，成為首隻國產生物類似藥，商品名為「漢利康」，定價較原廠藥低三成。

漢利康的原廠藥參照是羅氏(Roche)1997年首度上市的利妥昔單抗「美羅華」，後者主治非霍奇金淋巴癌和類風濕關節炎。漢利康現時可治療非霍奇金淋巴癌，而治療類風濕關節炎仍在臨床三期階段。

美羅華2000年進入中國銷售，2017年進入中國國家醫保名錄，同年其中國銷售佔全球4.3%。進入醫保後，美羅華每瓶500毫克價格下跌至8290元(人民幣‧下同)，每瓶100毫克價格則為2418元。復宏漢霖周六在上海新藥發布會上宣布，漢利康每瓶100毫克價格為1648元，較同劑量原廠藥便宜約三成。

根據統計，2017年中國利妥昔單抗市場為21億元，到2022年預計有59億元，生物類似藥佔20億元；2030年料達到107億元，當中生物類似藥(58億元)，更會超越原廠藥(49億元)。

復宏漢霖聯合創始人兼總裁劉世高稱，未能預計漢利康銷售何時會超越原廠的美羅華，歐盟市場的類似藥需時一至兩年才能取得原廠藥的一半市場。

另外，復星醫藥分拆復宏漢霖循無收入生物公司章節上市，已遞交香港上市申請。復星醫藥董事長陳啟宇表示，復宏漢霖上市後有獨立融資能力，定位將是復星醫藥的單抗生物藥研發平台，復星醫藥亦會繼續支持。

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