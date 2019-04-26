即巿股評 港股直擊 國際財經

油價與美滙指數周內分別造出約6個月與兩年新高，兩者走勢同步以往並不常見，或為環球宏觀經濟帶來新啟示。

紐約期油2018年挫至每桶42.36美元的年半低位後反彈，主要是石油出口國組織與夥伴國(OPEC+)減產，加上美國對委內瑞拉及伊朗實施制裁進一步削弱了供應所致，到周二(23日)借美國終止對伊朗制裁豁免的消息，油價更曾飆至66.6美元。由去年谷底計，迄今已回升逾50%，漲幅十分驚人。

另一邊廂，美元2019年整體走勢並未因美國聯儲局「放鴿」(年內不再加息)而受到太大負面影響，保持反覆向上勢頭，美滙指數周三(24日)終突破98，該水平是去年底至今年初徘徊區頂部，以及2016年底至去年初跌浪反彈黃金比率61.8%阻力位。在經濟基本因素仍相對其他工業國家，特別是歐羅區和日本為佳，且息差未收窄下，美元或尚有空間走強。

商品價格往往與美元呈逆向關係，即美滙上揚，商品價格普遍受壓回落，反之亦然，這某程度上是因大宗商品(尤其石油)以美元報價。若觀測紐約期油和美滙指數52周移動相關系數的變化，可發覺過去20年大部分時間多屬負值，意味兩者表現相反。然而，近月美元轉強，似乎未對油價構成威脅。

從歷史角度看，雖然油價與美滙走勢多呈逆向關係，惟兩者間中也會「步伐」一致。附【圖】所見，自1998年至今同步(相關系數超過+0.5)時間較長只曾發生3次，分別是1999年至2000年、2005年至2006年和2017年，期間環球通脹均存在上升壓力。

出現如斯情況不難理解，因原油以美元報價，當兩者齊齊造好，對很多非美元區原油入口國來說，其進口成本便會上升，間接推高(入口)通脹。以南韓為例，去年底至今以韓圜計算油價飆約56.8%，幅度較美元報價高逾4個百分點。

美滙與油價同步走強會否持續還待觀察，若趨勢沒有逆轉，須留意目前仍然低企的環球通脹將有升溫風險；屆時環球經濟甚至可能須面對滯脹衝擊，投資者不宜掉以輕心。

說回港股，恒指周五收報29605點，連續5天處於10天線下，是今年以來收市失守該支持線的最長紀錄(之前4次都能在1至4個交易日內收復該平均線)，顯示恒指上升動力減弱。事實上，3萬點之上屬蟹貨重倉區，獲利沽壓不細，加上中線市寬(10天線高於50天線)已跌穿50%強弱分界，短線市寬(14天RSI高於50比率)亦呈一頂低於一頂的利淡形態，最新挫至34.44%，反映港股市底開始轉差。

短期宜留意EJFQ弱勢股指數回升的情況，從而評估弱勢股沽壓有否增大。現在弱勢股指數仍處於15.7%的相對偏低水平，如周四本欄提到，在攀越四成門檻之前，港股下跌仍可視為健康調整。

信報投資研究部

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