港股直擊 即巿股評

內地連續五日不進行逆回購，市場續憂流動性，A股未止跌。港股表現反覆，期結前勉強終止五連跌，不過成交見兩個半月低。

隔晚美股個別走，恒指低開36點，開市後曾跌45點，見29504點為4月1日以來新低，之後拗腰，曾升122點，見29672點，之後回順，中午升33點。午後曾復升過百點，但A股勢弱，尾段曾轉跌。恒指最終收報29605點，升55點或0.2%，終止五連跌。大市今日下跌股份比例為55%，上升股份比例為45%。

總結全個星期四個交易日，恒指累跌358點或1.2%。

國企指數收報11510點，升8點或0.1%。受A股轉弱拖累，國指全周挫257點，跌幅有2.2%。

今日大市成交額860.96億元，為2月8日以來最低。

即月期指收市升63點或0.2%，報29578，低水27點。

滬指挫1.2%，收報3086點；深成指挫1.28%。「滬深港通」方面，南向交易下周一(29日)起暫停，北向交易周三(5月1日)起暫停，雙向交易至5月6日才恢復。

美國今晚將公布首季GDP。美國道指期貨最新跌50點，報26389。

藍籌股方面，騰訊(00700)先低後高，收市升0.3%；中移動(00941)五連跌後回升1.2%。相反，創科實業(00669)昨日創新高，收市吐2.9%；萬洲(00288)急吐3.7%。

焦點板塊

濠賭股：內地長假將至，濠賭股見支持，藍籌金沙(01928)和銀娛(00027)分別升1.9%和1.3%；永利澳門(01128)升3.8%；澳博(00880)升1.4%。

內房股：個別股份升幅靠前，融創(01918)升1.6%；華潤置地(01109)升1%；中海外(00688)升1.7%。二線股方面，佳兆業(01638)升1.5%；新城發展(01030)升1.7%；中海宏洋(00081)升2.9%；百仕達(01168)升2.6%；北京北辰(00588)升6.5%；綠景中國(00095)升2%。

手機設備股：昨日捱沽，今日普遍回升，瑞聲(02018)升2.6%；舜宇(02382)升0.8%；信利(00732)升3.2%；比亞迪電子(00285)升1.6%。5G概念的中興(00763)升1.6%。不過，富智康(02038)連續兩日急吐，收市跌13%，報1.2元逾一周低。

電力股：業績股榮辱互見，華能(00902)曾漲5.9%，收市升2.2%，集團首季盈利按年飆1.14倍。相反，龍源電力(00916)首季業績按年跌1.31%，收市挫3%；華電(01071)首季多賺12.6%，股價挫6.4%後回穩，收市跌1.1%；昨日除息的中廣核電力(01816)跌2.4%；華潤電力(00836)創逾兩年半低，收市跌1.1%。

焦點股份

馬鋼(00323)：股價挫6.3%。集團首季純利8374.59萬元人民幣，按年下跌94.09%。

鼎億集團(00508)：昨日股價波動，並見大額北水流入。股價今日急挫，收市跌20.9%，成交額1.05億元。

新股：兩股上市，申萬宏源(06806)收報3.2元，較招股價低11.8%，成交額13.34億元，不計手續費一手蝕344元。博尼控股(01906)收報0.58元，與招股價持平。

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