今日 16:52
重要通告
港股直擊
中海油服(02883)公布，今年首季盈利3095.28萬元(人民幣‧下同)，去年同期錄得虧損6.51億元；每股盈利0.65分。
期內，營業總收入59.08億元，按年增長72.35%。
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