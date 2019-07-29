即巿股評 港股直擊

信義光能(00968)主要從事生產及銷售太陽能玻璃產品，並經營發電場業務，為全球太陽能光伏玻璃製造商之一，廠房主要設於中國及馬來西亞。去年內地對太陽能的政策反覆，其中「太陽能新政」(或稱「531新政」)大幅收緊光伏裝機的補貼規模，下游市場需求出現斷崖式下跌，導致光伏產品價格急挫。信義光能亦受影響，去年業績出現倒退。

截至2018年12月底止，該股全年純利同比下跌20.1%至18.6億港元，營業額下跌19.5%至76.7億港元，毛利率則增2.9個百分點至38.6%。

不過，集團實際表現並非太差。三項主要分類中，太陽能玻璃業務收入輕微下跌3.2%至55.62億港元，為主要收入來源，總收入佔比為72.5%；太陽能發電場收入則急增30.3%至19.21億港元；而輔助業務工程、採購及建設(EPC)收入急挫91.8%至1.89億港元，是拖累業績的主要因素。2017年EPC業務有短期性的扶助政策支持，2018年則回歸正常，因而出現較大差別。

太陽能玻璃售價去年中急跌逾20%，並於第三季跌至低點，導致太陽能玻璃製造商收益及溢利顯著下滑。不過，隨著光伏裝機需求於去年底有所好轉，末季至今年初太陽能玻璃市場供求狀況改善，價格築底回升，料有助今年集團整體表現。

信義光能3月初宣布以每股3.47元增發3.8億股份，料獲得13.2億港元資金，可將淨負債比率由66%降至50%，有關款項亦用作太陽能發電場項目，以及太陽能玻璃產能擴大的資本開支，對其長遠發展有利。

分拆可體現業務價值

另外，信義光能去年12月因巿況波動而擱置分拆旗下信義能源上市，後者主要從事太陽能發電場業務。集團上月底公布，已重新向聯交所遞交分拆申請。信義能源重啟上巿計劃，可望提高信義光能的估值。

該股股價保持一浪高於一浪格局，移動平均線順序並排而上，技術走勢頗佳。現價2019年預測市盈率為14.2倍，較同業為低，加上預測股息率達3.37厘，中線續有持貨理由。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期信義光能2019、2020及2021年每股盈利為0.320、0.377及0.408港元，給予12個月目標價4.90港元，相當於今年預測市盈率15.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理