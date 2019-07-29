即巿股評 港股直擊

讀者何先生問:「約一星期前於21.7元買入金斯瑞生物科技(01548)，現在跌穿20元了，請問此股前景如何，應如何處理？謝謝。」

黃偉豪 中民金融(香港)研究部董事

「生物科技股不確性強，股價一向較波動，只宜短線。之前金斯瑞因為骨癌腫瘤藥在歐洲獲優先審批刺激股價急升，21.7元買入未免過份進取，回落整固屬正常。跌穿19.2元宜止蝕，若守穩，反彈上21元亦應計數。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「早前金斯瑞旗下新藥獲歐洲藥品局授予優先審評認定，消息刺激股價炒高，短短4個交易日內急漲近六成。不過，內地去年提出「帶量採購」對整個醫藥板塊的殺傷力的確頗大，藥品被迫降價，衝擊藥企盈利，目前內地會否放寬政策仍是未知數，醫藥股今年看法仍較審慎，金斯瑞亦難倖免。據港交所資料顯示，金斯瑞於4月中旬被主席及行政總裁減持，雖然金額不算多，但亦反映管理層未對後市過份樂觀。閣下入場的位置偏高，現價已失守10天線(約20.85港元)，未來下試20天線(約18.65港元)機會不低，加上距離最近一年的成交量密集區(約15港元)較遠，不建議繼續持有。」

陳鎮強 信報分析員

「金斯瑞業務大致分為兩部分，其一是生物科學產品及服務，可理解為『幫人做研究』，此業務收入佔比一路以來是最大，即使銳意發展其他業務，去年仍佔收入61%。至於最值錢就是自家藥物研發，旗下傳奇生物幾個項目持續推進，每有進展就異動亦是板塊特性。業務上要留意地方有二，其一是券商覆蓋不多，市場僅有3個評級，而上月底的平均預測今年每股盈利，由0.439元大幅下調至0.128元；其二，藥物研發業務始終被沽空機構質疑過，要有戒心。另外，何先生用字似是短線客，技術走勢上，現時下方廿天線(約18.66元)水平關鍵，若失守宜先止蝕。 」

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