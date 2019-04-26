即巿股評 港股直擊

美股繼續追蹤住企業成績表而行，道指重磅股3M因為業績倒退，股價單日大跌近13%，拖累道指跌逾百點，不過亞瑪遜營業額大增股價做好，Facebook亦上升，帶動納指盤中再創歷史新高，標指亦上升。港股早段見過近月低位後反彈，可惜A股下跌仍拖住港股後腿，港股反彈升勢受阻。

恒指低開36點，最多跌45點，見過29504點今個月低位，其後喺29500點見支持，拗腰倒升122點，見29672點半日高位，但A股勢弱，恒指升勢回順。恒指中午報收29583點，升33點；國指升9點，報收11511點。

騰訊(00700)低開見380元，不過呢個位似乎有唔錯支持，其後倒升見過385.8元半日高位，中午報收383元靠穩。今日較為意外係中移動(00941)反彈1.5%，成為支撐大市嘅主力藍籌。其他重磅股個別發展，有升有跌。至於地產股呢，內房股今日反彈，陀地地產股反而回吐。都係嗰句，內房股始終有政策風險，但陀地地產股呢，受惠低息環境及樓價持續向上，要揀當然係低吸陀地地產股。

之前提過W股喺今年7月或有機會被納入港股通，成為互聯互通交易股份，資金近日流入呢個板塊炒消息，小米集團(01810)及美團(03690)半日升1.1%及0.9%。相信喺落實W股成為互聯互通交易股之前，呢個板塊將會不時落鑊炒作，不妨吼住回吐就低吸。另一個今日表現較突出嘅板塊係濠賭股，皆因內地長假將至，預期賭收下月有佳績，整個板塊皆有升幅，半日升幅由0.9%至2.4%不等。

大市方面喺結算前吽吽吓，呢個星期話就話跌足一個禮拜，不過其實跌幅唔算嚴重，講緊都係跌咗幾百點，雖然10日及20日線失守，但暫時29500點算守得住，估計喺下周一期指結算前，大市都唔會有乜動靜。今日成交又愈玩愈縮，周末前夕睇少半日，happy Friday。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)