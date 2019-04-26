港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，納指盤中再創歷史新高。港股五連跌後，今早表現仍反覆，創逾三周低後曾彈過百點，不過受制於A股走勢。

恒指低開36點，開市後曾跌45點，見29504點為4月1日以來新低，之後拗腰，曾升122點，見29672點半日高，但A股勢弱，恒指亦回順，中午收報29583點，升33點或0.1%，大市成交額453.43億元。



國企指數收報11511點，升9點或0.1%。

A股續受壓，滬指半日跌0.78%，穿3100關；深成指跌0.9%。

藍籌股方面，騰訊(00700)先低後高，半日升0.1%；中移動(00941)五連跌後回升1.6%。相反，創科實業(00669)昨日創新高，半日吐3.6%；萬洲(00288)跌2.3%。

焦點板塊

濠賭股：內地長假將至，濠賭股見支持，藍籌金沙(01928)和銀娛(00027)分別升1.3%和1.5%；永利澳門(01128)升2.4%；澳博(00880)升0.9%。

內房股：今早表現較好，碧桂園(02007)升2.1%；華潤置地(01109)升0.9%；中海外(00688)升1.7%。二線股方面，新城發展(01030)升2.6%；中海宏洋(00081)升1.4%；百仕達(01168)升2.6%；北京北辰(00588)升2.1%。

手機設備股：昨日捱沽，今早回升，瑞聲(02018)升2.2%；舜宇(02382)升0.7%；信利(00732)升2.4%；比亞迪電子(00285)升1.9%。5G概念的中興(00763)升1%。

電力股：業績股榮辱互見，華能(00902)曾漲5.9%，半日升2.2%，集團首季盈利按年飆1.14倍。相反，龍源電力(00916)首季業績按年跌1.31%，半日挫2.6%；華電(01071)首季多賺12.6%，股價中午挫半成；昨日除息的中廣核電力(01816)跌2.4%。

焦點股份

海信家電(00921)：今早曾升6.8%，半日僅升1.6%。集團首季盈利4.22億元人民幣，按年增長49.05%。

馬鋼(00323)：半日挫5.8%。集團首季純利8374.59萬元人民幣，按年下跌94.09%。

新股：兩股上市，申萬宏源(06806)平開報3.63元，開市後急挫，半日收報3.21元，較招股價挫11.6%，成交額11.28億元。博尼控股(01906)亦平開報0.58元，半日收報0.57元，微跌1仙。

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