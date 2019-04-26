港股直擊 即巿股評

中遠海運港口(01199)首季盈利跌28%，股價今早受壓，現處盤中低位，新造8.32元，跌2.8%，成交金額2120萬元。

集團公布，上季盈利4992.4萬元(美元‧下同)，按年下跌27.88%，每股盈利1.6仙。

若不計入青島港國際一次性股權攤薄影響及香港財務報告準則的財務影響，經調整後股權持有人應佔利潤7539.4萬元，按年上升8.9%。

至於中遠海控(01919)也降0.6%；招商局港口(00144)則跌0.9%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。