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今日 09:37 港股直擊 即巿股評

【異動股】首季純利大跌 馬鋼曾插逾6%

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馬鋼(00323)季績大跌，股價今早受壓，一度低見3.94元，插6.09%，現造3.76元，仍挫4.6%，成交金額1340萬元。

集團公布，按中國會計準則，首季純利8374.59萬元(人民幣．下同)，按年下跌94.09%，每股收益1分。

馬鋼稱，純利下跌主要是期內鋼材價格下跌，鐵礦石等原燃料價格上漲，使鋼材產品毛利按年減少所致。

至於鞍鋼(00347)也跌0.6%；中國東方(00581)下滑1.4%。

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