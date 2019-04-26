馬鋼(00323)季績大跌，股價今早受壓，一度低見3.94元，插6.09%，現造3.76元，仍挫4.6%，成交金額1340萬元。
集團公布，按中國會計準則，首季純利8374.59萬元(人民幣．下同)，按年下跌94.09%，每股收益1分。
馬鋼稱，純利下跌主要是期內鋼材價格下跌，鐵礦石等原燃料價格上漲，使鋼材產品毛利按年減少所致。
至於鞍鋼(00347)也跌0.6%；中國東方(00581)下滑1.4%。
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