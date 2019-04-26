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今日 09:28 港股直擊 即巿股評

恒指低開36點 騰訊平保向下

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隔晚美股三大指數個別發展，道指收市跌134點或0.51%，報26462點；納指盤中再創歷史新高，收市升0.2%。港股連跌五日累挫580點後，今早略為低開。

恒指低開36點，報29513；國企指數低開20點，報11481。

昨日急挫逾2%的騰訊(00700)低開0.7%，報380元。

平保(02318)低開0.7%，報91.5元。

近期持續捱沽的中移動(00941)高開0.1%，報74.25元。

申萬宏源(06806)今日首掛，開市報3.63元，與招股價持平。

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