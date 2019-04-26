即巿股評 港股直擊

今日分析股份是大眾金融控股(00626)，集團於2月20日收市後發佈2018年報顯示，截至去年底的股東應佔溢利約5.10億港元，較2017年約5.04億元，增長僅為1.38%，近乎零增長，即或就過去四年來說，年均增長率也只有7.35%，可見期內業績表現亦屬平平。然而，溢利的實際金額，卻為期內最高，暫看去年中美貿易戰或中國經濟下行未有為集團帶來重大負面影響。至於資產淨值約77.48億元，而截至今年3月底已發行股數約10.98億股，計出每股淨值為7.0568元，相對今年4月24日收報3.44元，市賬率為0.49倍，低於1.00倍反映現價處於偏低水平。

兩重分析潛在升幅

現時股價較52週低位3.12元相差不足一成，表面看來屬弱勢股；但現價卻較52週高位3.48元僅差1.16%，又似乎是強勢股，其實綜合而言這是低波幅股份。參考2014至2018年之每年最低市賬率介乎0.44至0.55倍，平均值為0.49倍，高於現時的0.46元，也可視為現價偏低的另一線索。至於這五年的平均值則為0.54倍，相對每股淨值為7.0568元，每股合理值為3.80元，較3.44元之潛在升幅為10.47%。至於2018年溢利約5.10億元，相對現時已發行股數，每股盈利為0.4650元，對比3.44元之市盈率為7.40倍，參考2014至2018年市盈率平均值為8.99倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為4.18元，較3.44元之潛在升幅為21.51%。

每股合理值之參考

再者，2018年派發股息約2.42億元，相對現時已發行股數，每股股息折合為0.2200港元，對比3.44元之股息率為6.40%，參考2014至2018年股息率平均值為5.37%，相對上述每股股息，計出每股合理值為4.10元，較3.44元之潛在升幅為19.19%。另可留意現時股息率超過6厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合以上三種分析，每股合理值介乎3.80至4.18元，數值非常接近，表示數值的參考性高，筆者認為集團的每股合理值絕不少於4.00元，顯然現價仍有上升空間。

業務三大範疇分類

集團的主要業務為提供銀行、財務及相關服務、證券經紀服務、投資物業租賃、向的士及公共小型巴士的買家提供融資貸款、買賣的士車輛與牌照及出租的士。經營分類之概要詳情如下：

1)零售及商業銀行和借貸業務：主要包括提供存款戶口服務、樓宇按揭和消費信貸、租購及租賃、提供融資予有牌照公共車輛（的士及公共小巴）的購買者、給予貿易、製造業和各類商業客戶的服務和融資活動、外滙交易活動、中央貸存現金管理、利率風險管理及集團整體資金管理；

2)財富管理服務、股票經紀及證券管理業務：包括債務及股本證券投資管理、證券買賣及收取佣金收入及提供認可財富管理產品及服務；及

3)其他業務：包括的士買賣和租賃及投資物業的租賃。

淺談集團今年展望

於2018年報列出今年展望，預期香港及中國內地於2019年的經濟前景將充滿挑戰，源於全球國家的地緣政治風險升溫，為政治、貨幣財政及貿易政策發展帶來不穩定性。另外，香港銀行及金融行業競爭激烈，加上營商環境波動，將繼續對銀行及金融產品的定價構成壓力。由於預期資金成本上升，集團將繼續尋求收益較高的貸款。又將繼續採取穩健及靈活的營銷策略，以擴大客戶基礎及服務渠道，按合理成本推出具吸引力的營銷推廣，以及優化系統資源的運用以加強銀行業務的服務質素及效率。此外，亦將致力通過發展股票經紀及保險業務等收費業務，使其收入來源更多元化。從以上陳述，認為集團業務發展務實，相對筆者上述市盈率為7.40倍，暫看集團今年每股盈利增長率不少於7.40%，有望帶動今年股價仍有上升空間。

於4月24日收報3.44元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於3.10元或以下買入；保守者則可於2.75元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為4.20至4.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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