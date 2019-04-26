港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，納指再創新高。港股已連跌第五日後，ADR和夜期續軟，中資金融股業績對辦，加上美國總統特朗普指短期內將接待國家主席習近平，成為止跌關鍵。

道指收市跌134點或0.51%，報26462點；標普500指數收市微跌0.04%，報2926點；納指盤中再創歷史新高，收市升0.21%，報8118點。

科技巨頭微軟、Facebook和亞馬遜首季表現均勝預期。不過英特爾首季淨利潤按年跌10.8%，第二季盈利與收入指引均大幅低於分析員估計。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數23萬人，按周增3.7萬人，預期增至20萬人。美國3月耐用品訂單按月增2.7%，遠勝預期。另外，美國今晚將公布首季GDP。

另外，美滙指數曾再創兩年高位98.32。

貿易戰方面，特朗普表示，將於短期內在白宮接待國家主席習近平。特朗普的言論暗示，中美兩國的貿易談判將有進一步發展，甚至很快可完成簽署協議。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於本港上日收市價，騰訊(00700)ADR折合港元計收報381.59元，較本港上日收市低1.21元：滙控(00005)ADR收報67.08元，高0.18元；國壽(02628)ADR收報21.85元，高0.15元；中海油(00883)ADR收報14.48元，低0.18元；中石油(00857)ADR收報5.02元，低6仙；中石化(00386)ADR收報6元，低1仙；中移動(00941)ADR收報73.86元，低0.29元；聯通(00762)ADR收報9.46元，低3仙；中電信(00728)ADR收報4.07元，無升跌。

ADR港股比例指數報29490點，較本港昨日收市低59點。夜市期指收報29531點，較昨日恒指低水19點。恒指昨收報29549，挫256點或0.86%，為本月收市新低，連跌五日累挫580點或1.93%，失守20天線(29684點)。

內地長假期臨近，加上人行連續四日不進行逆回購，市場關注內地流動性，A股上證昨日挫2.4%；深成指挫3.2%，收穿一萬關。

「滬深港通」方面，南向交易下周一(29日)起暫停，北向交易周三(5月1日)起暫停，雙向交易至5月6日才恢復。

焦點板塊

中資金融股：國壽(02628)首季股東應佔溢利260.34億元人民幣，按年飆升92.59%。海通證券(06837)董事會已批准非公開發行A股，將向不超過10名特定對象，發行不超過16.18億股A股，預計募集資金總額不超過200億元人民幣；集團亦首季盈利37.7億元人民幣，按年增長1.18倍。另外，招證(06099)首季盈利按年增長94.82%；中信建投(06066)首季盈利按年增長50.32%。內銀方面，信行(00998)首季股東應佔淨利潤按年升8.63%；郵儲行(01658)首季股東應佔淨利潤185.2億元人民幣，按年上升12.21%。

焦點股份

中國神華(01088)：首季盈利128.65億元人民幣，按年增長5.42%。

華能國際(00902)：首季盈利26.56億元人民幣，按年增長1.14倍。

華電國際電力股份(01071)：首季股東應佔淨利潤7.74億元人民幣，按年增長12.6%。

海信家電(00921)：首季盈利4.22億元(人民幣‧下同)，按年增長49.05%。

華潤燃氣(01193)：股東The Capital Group Companies增持至10.04%，成為主要股東，致公眾持股量降至約23.95%，低於公眾持股量須達25%的要求。

有線寬頻(01097)：「4供3」供股計劃獲逾97%股東通過。

新股：兩股上市，申萬宏源(06806)耀才暗盤收報3.58元，較招股價3.63元跌1.38%；博尼控股(01906)收報0.58元，與招股價持平。

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