即巿股評 港股直擊

昨日港股隨內地股市下挫，已跌連續第五個交易日下跌，整體成交縮減至975.12億。恒指低開138點後，早市雖一度掉頭回升逾40點，不過午後A股走弱，恆指因而跌勢擴大，最多曾跌270點，最終全日收報29549點，跌256點。

筆者認為，恒指一直未能升穿3萬點關口，原因是首季港股累積升幅不少，中美貿易協議達成及內地經濟好轉等正面消息早已反映，加上不少龍頭股估值已不算便宜，只要外圍股市或內地股市短期轉弱，港股也會跟隨下跌，惟預計短期調整已接近完成，建議可候恒指於29500點以下開始吸納一些優質股。

選股方面，可留意中信國際電訊(01883)，該公司去年全年錄得純利9.51億元，按年增長7.9%，每股基本盈利26.7仙，派末期息14仙。期內收入94.64億元，稅前溢利11.41億元。全年每股分派共18仙，同比升13%。

事實上，該公司去年各範疇業務也步入佳境，除澳門業務繼續保持高盈利能力外，國際業務增長35%，短訊收入增36%。A2P(應用程式對人)流量大增。另互聯網收入及流動服務收入也分別增加8%及5%。整體而言，其業績及派息近年也在穩步上升。

另值得留意的是，去年該公司已表示會不斷擴大規模的企業，一直有關注香港或歐洲的併購機會。現時其持有現金充裕，若今年內有重大收購，很可能成為股價上升的催化劑。

其股價由年初低位2.68元，一直急升至三月底曾高見3.61元，其後股價開始調整，近日股價在淡市中已見初步支持，股價有重新發力向上之勢，建議可候3.2元買入，目標看4元，跌穿2.9元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益