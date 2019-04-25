港股直擊 即巿股評

美滙破位，A股即將進入長假挾高息口，均不利對股市最重要的資金。

同時，本地監管開聲，批有中資銀行涉迂迴放貸，其實做緊孖展。David Webb彈出來指涉事乃民生銀行(01988)旗下民銀資本(01141)，而被抵押的股份是綠地香港(00337)。

由民生銀行回應加強自查、綠地香港創辦人王偉賢表態已悉數償還貸款，反映事件未必是冰山一角，相關操作勢必收歛，不利二、三線股氣氛。

五連跌期間，不少板塊獲利盤湧現，今日又以車股、手遊股以及手機和通訊設備跌得較深。

芬蘭通訊設備龍頭諾基亞(Nokia)首季虧損5900萬歐羅，表現「驚嚇」，因市場本身預測首季可賺3.05億歐羅。本港手機股及5G股午後完全跑輸，市場可能會再對5G商業營運初期的商業利益作重估。

南韓和美國電訊本月先後啟動5G服務(留意一眾韓星IG必然了解)，比韓星玩電話更有趣的是，《日本經濟新聞記者》走去首爾，即場買一部三星Galaxy S10 5G，用測速軟件，把與Galaxy S10 5G和用4G的Galaxy S9比較，在同一環境做下載測試，結果4G要6分28秒，5G要1分51秒，5G速度快約4倍。

且慢且慢，尤記得實驗室環境中，5G快4G達100倍，現時速度仍差得遠。理由很簡單，南韓5G基礎設備部署仍相當初步，基站主要部署在首爾等六大都會，當地三大電訊商之一SK Telecom表示，年內把速度提升到每秒2.7GB，明年升到每秒7GB。

至於基建部署慢有無得賴呢？有，而對象正正是今日業績差的諾基亞。南韓BusinessKorea報道，諾基亞5G設備原本預定1月出貨，最終拖到4月三大電訊商採用諾基亞基站的地區，本月才開始裝設基地台。韓國佬又批評，諾基亞技術弱，表現不如三星、華為和愛立信。

5G是長期戰、價格戰和產能戰，當英國國家安全委員會都要容許華為參與非核心5G網絡設備建設，中資設備商「便宜得來保持一定技術」的特色有相當大發揮空間。

既然長期戰，不坊趁回調買些少中興(00763)睇中長線。

陳鎮強

信報分析員

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