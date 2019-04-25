港股直擊 即巿股評

人行堅持不搞「大水漫灌」，更連續第四日暫停逆回購，內地拆息全線向上，市場擔心水緊，觸發中港股市下挫，港股連跌五日，累瀉580點或1.93%，失守20天線(29684點)。

隔晚美股回軟，恒指低開138點，報29667，之後大市拗腰回升，一度倒升43點，高見29849點，惟內地拆息全線向上，拖累A股跌幅擴大，亦令港股升勢不保，午後A股愈跌愈急，拖累恒指尾市最多跌270點，低見29535，續創逾三周低，最終失守廿天線，並挨近全日低位收市。恒指收報29549，挫256點或0.86%，國企指數收造11502，跌161點或1.39%，

大市成交只有975.12億元，為連續兩日成交不超過一千億元。

港股跌多升少，下跌股比例高達74%，上升股比例只有26%。

即月期指收市跌244點，報29516，低水34點，成交25.02萬張。

內地股市下挫，上證收報3123，挫2.4%，深成指跌穿一萬點大關，收報9907，挫3.2%。

央廣網引述人行表示，下一步要實施穩健的貨幣政策，堅持不搞「大水漫灌」，營造有利於降低小微企業融資成本的貨幣金融環境。

藍籌股普遍受壓。獲大摩續予「增持」的滙控(00005)，股價下滑0.4%；建行(00939)跌0.7%；友邦(01299)走低0.4%：平保(02318)挫2.1%；銀河娛樂(00027)跌0.9%；舜宇(02382)挫3.8%；疑多位管理層行使股權計劃後減持的吉利(00175)，上日挫5.4%後，今日沽壓未止，收市再跌4.9%，為包尾藍籌；但創科(00669)創上市新高，曾見59.8元，收市升1.9%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

5G股：大和續叫沽鐵塔(00788)，收瀉5.7%，為表現最曳國指成分股，其他5G股亦受壓，中興(00763)挫4.1%；京信通信(02342)插5.4%；中通服(00552)降3.7%；昂納科技(00877)回吐4%；摩比(00947)跌4.8%。

手遊股：沽壓亦重，騰訊(00700)跌2.6%；IGG(00799)挫5.5%；網龍(00777)瀉6.4%；金山軟件(03888)插8.3%；創夢天地(01119)插6.1%。

教育股：拋售壓力大，中期多賺33%的睿見教育(06068)，股價先升後跌，收插6.7%；楓葉教育(01317)也瀉7.6%；希望教育(01765)瀉6.5%；天立教育(01773)挫6.4%；新高教(02001)跌5.8%；民生教育(01569)挫6.1%。

地產股：滙證昨日唱好本地樓價，料有一成升幅，把地產股目標價平均上調7.2%，地產股個別造好，新地(00016)升1.5%；信置(00083)升0.6%；嘉里(00683)微升0.4%；但新世界(00017)無升跌；恒地(00012)及長實(01113)分別跌0.4%和0.8%。

焦點股份

MI能源(01555)：與隆基泰和(01281)訂立《戰略合作諒解備忘錄》，就加拿大油氣資產收購整合領域探索商機和進行戰略合作，MI上日爆升30.1%後，今日喪升1.39倍， 隆基泰和亦大升16.9%。

澳優乳業(01717)：曾飆11.2%，高見12.1元，創上市新高，全日仍炒高9.6%，成交有1.27億。集團月初完成發行普通股，以支付收購澳優營養餘下30%股權和NUTRITION CARE餘下25%股權的部分代價。

海天國際(01882)：收市急升10.8%，報20.5元。高盛發表報告，看好海天國際未來數季的新訂單表現，將投資評級由「中性」升至「買入」，目標價調高三成三至24元。

設計都會(01545)：今日首掛，開報0.315元，早段反覆高見0.33元，之後掉頭，曾低見0.265元，收報0.27元，較招股價0.3元，低一成，成交額1.2億元。不計手續費，一手1萬股蝕300元。