港股直擊

漢能薄膜發電(00566)公布，大股東漢能移動能源作為要約人，刊發有關通過計劃安排方式對漢能進行私有化的通函。

根據計劃，當計劃安排完成後，每股漢能薄膜獨立股東的股份，將被兌換為一股特殊目的公司(SPV)股份。有關計劃股份將會被註銷，而公司業務安排於一間擬於內地A股上市的公司旗下。

有關計劃仍須待獨立股東於5月18日舉行的法院會議的批准，及緊隨的股東特別大會通過。如計劃生效，則預期股份在聯交所的上市地位將在今年6月11日或之前被撤銷。