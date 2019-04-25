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今日 16:03 即巿股評 港股直擊

【短線出招】睇實秋官

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一直指市場缺乏活水，感覺拉牛上樹，北水近排力沽建行(00939)，騰訊(00700)要等到下月中派季績，中移動(00941)超賣再超賣，加上資金有流向美股及美元資產之勢，相反內地暫時缺乏新的利好消息。口痕友又話秋官新劇揀在5月份播，明顯想製造話題，愈能應驗愈吸睛，小心淡友將佢放大。筆者最近收到行家轉發一份十多年前某歐資行講「秋官效應」嘅報告，統計九十年代起秋官劇集播映期間，恒指最大跌幅有幾嚇人，驚死你唔記得。說到尾這都是股民心理營造出來的「自我實現預言」(Self-fulfilling prophecy)，就當是場花生戲吧，先避一避風頭。

大市內部質素近期明顯惡化，大市整體表現與恒指明顯背馳。以中線市寬(股價高於50天線比率)為例，由3月初的70%以上水平跌至昨日只有44.7%，為1月中以來最低水平；短線市寬方面，14天RSI高於50比率更跌至只有39.1%，1月8日以來最低，不排除最終把恒指也拉下來。

中糧肉食可取

豬肉股趁回要收集，始終是前景最清晰板塊，以中糧肉食(01610)較可取，股東減持消息已消化，今明兩年公司生豬出欄量隨著產能釋放將大幅上升，今年業績將顯著轉虧為盈，2020年更有望進一步多賺2倍，每股盈利若有0.65元，現價預測市盈率只有5.2倍！豬肉漲價周期故事未完，股價今日由升轉跌，未能破早前高位3.54元，現報3.34元，反而值得分段收集，上望4元，2020年預測市盈率也只有6.2倍。

羅崇博 (杜比)

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