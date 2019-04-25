港股直擊 即巿股評

計劃分拆軟件業務在內地科創板上市的金山軟件(03888)，午後沽壓顯著，現插6.8%，造19.3元，為盤中低位，成交金額1.81億元。

集團表示，計劃分拆旗下的北京辦公軟件，已決定由原來在深交所創業板上市，轉往上海的科創板掛牌。

同系的小米(01810)亦回落，新造12.26元，跌0.8%。

隔晚也屬小米系的美國上市的華米科技，計劃發行793萬股美國存托股票，拖累股價大跌10.7%，收11.05美元，更逼近上市發行價11美元。

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