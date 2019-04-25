訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:58 港股直擊 即巿股評

【異動股】金山突插近7% 同系隔晚大跌

放大圖片

計劃分拆軟件業務在內地科創板上市的金山軟件(03888)，午後沽壓顯著，現插6.8%，造19.3元，為盤中低位，成交金額1.81億元。

集團表示，計劃分拆旗下的北京辦公軟件，已決定由原來在深交所創業板上市，轉往上海的科創板掛牌。

同系的小米(01810)亦回落，新造12.26元，跌0.8%。

隔晚也屬小米系的美國上市的華米科技，計劃發行793萬股美國存托股票，拖累股價大跌10.7%，收11.05美元，更逼近上市發行價11美元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。