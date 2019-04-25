即巿股評 港股直擊

美股創新高後隔晚回軟，納指創新高後倒跌，美股雖則有企業理想業績支撐，但無其他利好消息帶動下，暫時亦步入抖氣階段。港股連跌四日後，今早偏軟，再度考驗20日線(29659點)後靠穩，跌幅大大收窄。

恒指低開138點後，其後跌幅擴大至168點，見過半日低位29636點本月低位，其後拗腰一度倒升43點，高見29849點。恒指中午報收29786點，僅跌19點；國指則跌55點，半日報收11607點。

騰訊(00700)偏軟拖低大市，其他重磅股亦普遍下跌，不過跌幅尚算溫和，普遍跌幅不超過1%。雖然話5G概念股長炒長有，但亦有抖氣嘅時候，中國鐵塔(00788)噚日創完新高後回順，今日再回吐，半日跌3.5%，成為表現最差國指成份股，其他5G概念股，如中通服(00552)、長飛光纖(06869)均跌逾1%，而舜宇(02382)及瑞聲(02018)分別跌1.1%及0.8%。阿Man一向都唔主張高追，即使板塊再當炒，都係吼回調時撈貨，著數過高追。

吉利汽車(00175)欵似被多位管理層行使股權計劃後減持，股價噚日跌完半成後，今日沽壓未止，半日再跌2.1%，錄得四連跌之餘，亦喺藍籌股中包尾，其他汽車股亦全線下跌。

香港樓價經過去年中開始調整後，今年初又再次起動，而各大行陸續出報告，轉軚睇好樓市，就連地產界嘅施永青都轉軚表示睇好今年樓價，今日資金流入陀地地產股。當中新地(00016)有滙證報告唱好，半日升2.3%，其他陀地地產股普遍長升，只有超人旗盤長實(01113)微跌0.6%。其實以估值嚟睇，陀地地產股估值仍算合理，有心唔怕遲，未夠錢上車買樓，買番陀地地產股應該係一個唔錯嘅對沖方法。

至於其他板塊都係輪流炒作，不過大市就吽吽逗逗冇乜搞作，奇怪係29500點嘅牛證街貨數目唔少，大戶竟然咁克制唔開大餐鋸牛扒，可能同呢兩日係期指結算前，轉倉活動較為活躍有關。不過結算之後就唔敢包，大戶要開牛扒餐，趁五窮六絕呢個機會亦唔出奇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)