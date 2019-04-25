港股直擊 即巿股評

人行續停逆回購操作，內地拆息今早全線向上，拖累A股向下，港股今早曾挫168點後倒升，惟半日僅微跌，險守廿天線(29696)。

隔晚美股回軟，恒指低開138點，報29667，甫開曾挫168點，低見29636點，創逾三周低位，之後大市拗腰回升，一度倒升43點，高見29849點，惟內地拆息全線向上，拖累A股跌幅擴大，亦令港股升勢不保，最終恒指半日收報29786，跌19點或0.07%；國企指數中午收造11607，跌55點或0.48%，大市成交金額447.24億元。

A股今早重拾弱勢，滬指跌0.71%；深成指跌1.06%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)跌0.7%；滙控(00005)微降0.1%；建行(00939)走低0.4%；友邦(01299)升0.3%：憧憬五一長假帶旺澳門市道，銀娛(00027)及金沙(01928)分別升0.3%和0.2%。

焦點板塊

5G股：大和續叫沽鐵塔(00788)，半日挫3.5%，為表現最曳國指成分股，其他5G股仍受壓，中興(00763)挫2.2%；京信通信(02342)跌1.5%；中通服(00552)跌1.8%；昂納科技(00877)回吐3.2%。

汽車股：疑多位管理層行使股權計劃後減持的吉利(00175)，上日挫5.4%後，今早沽壓未止，中午再跌2.1%，為包尾藍籌，暫錄四連跌；廣汽(02238)也跌1.1%；華晨(01114)降2.6%；北京汽車(01958)跌2.2%；東風(00489)跌0.9%；比亞迪(01211)下滑0.1%；長城汽車(02333)降0.4%。

地產股：滙證昨日唱好本地樓價，料有一成升幅，把地產股目標價平均上調7.2%，地產股今早整體向好，新地(00016)為表現最好藍籌，半日升2.3%；信置(00083)升1%；新世界(00017)升0.8%；恒地(00012)微升0.2%；嘉里(00683)也升1.2%；但長實(01113)微跌0.6%。

焦點股份

澳優乳業(01717)：曾飆11.2%，高見12.1元，創上市新高，半日仍炒高9%，成交有7980萬元。

MI能源(01555)：上日爆升30.1%後，今早進一步攀升，一度高見0.143元，再狂升68.2%，半日收0.141元，仍大升65.9%，為今早升幅最大個股，成交有2660萬元。

海天國際(01882)：半日飆9.7%，獲高盛出報告看好，料數季新訂單表現勁，將評級由「中性」升至「買入」，目標價調高三成三至24元。