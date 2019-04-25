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今日 11:33 港股直擊 即巿股評

【異動股】鐵塔曾挫4.4% 國指包尾 大和續睇淡

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大和續叫沽鐵塔(00788)，股價今早受壓，一度低見2.18元，挫4.4%，現造2.2元，仍挫3.5%，為包尾國企成分股，成交金額11.5億元。

該行稱，鐵塔推限制性激勵計劃後，估計2018至2022年淨利潤複合增長可達27%，惟較市場估計仍低，故續予「沽售」評級，目標價僅睇1.36元。

其他5G股仍受壓，中興(00763)挫2.2%；京信通信(02342)跌1%；中國通信服務(00552)挫2.1%。

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