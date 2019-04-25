疑多位管理層行使股權計劃後減持的吉利(00175)，上日挫5.4%後，今早沽壓未止，一度低見16.2元，挫4%，新造16.22元，仍挫3.9%，為包尾藍籌，成交金額2.36億元。
吉利錄四連跌，按現價計，暫挫13.8%。
至於廣汽(02238)也跌2.7%；華晨(01114)挫3.1%；北京汽車(01958)跌2.2%；東風(00489)跌1.8%；比亞迪(01211)下滑0.5%；長城汽車(02333)則升0.4%。
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吉利錄四連跌，按現價計，暫挫13.8%。
至於廣汽(02238)也跌2.7%；華晨(01114)挫3.1%；北京汽車(01958)跌2.2%；東風(00489)跌1.8%；比亞迪(01211)下滑0.5%；長城汽車(02333)則升0.4%。
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