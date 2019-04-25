港股直擊 即巿股評

港股整固連跌四日，隔晚港股預託證券(ADR)續走軟，另外多家公司公布首季業績，內地今日舉行「一帶一路」國際合作高峰論壇。

隔晚美股小幅收跌，投資者等待更多業績公布，三大指數反覆波動，道指最多跌73點，收市報26597點， 跌59點或0.22%；納指盤中升至8139點歷史新高後轉跌，收報8102點，跌18點或0.23%。標普500指數收報2927點，跌0.22%。

油價從六個月高位回落，能源股領跌，雪佛龍跌超3%，埃克森美孚跌近2%。科技股方面，亞馬遜跌1.1%，Netflix跌2%，谷歌跌0.8%，Facebook跌0.65%，微軟跌0.34%。

公司業績仍市場焦點。目前已有约130家標普500成份公司公布了第一季度業績，其中78%的公司盈利超出預期。分析人士指出，近來公布的美國經濟數據包括零售銷售表現強勁，有可能導致市場大幅修正此前對於聯儲局政策基調過於鴿派的預期。

美滙指數上破98，刷新2017年5月以來新高，漲幅達0.44%。那邊廂，鑒於歐羅區方面經濟數據疲弱，歐洲央行可能進一步寬鬆。此外，澳洲、紐西蘭等央行都存在減息預期，而加拿大央行也預期鴿派。

美股收市後，Facebook公布第一季收入增長兩成六，好過市場預期，主要受助於Instagram業務增長及廣告激增，但公司預留高達50億美元撥備，用於支付預計洩漏用戶私隱，而被美國政府處以的罰款。Facebook股價市後交易時段曾升超過9%，高見200美元。今年至今累升近四成。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較港股上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.19元，較本港上日收市低1仙；騰訊(00700)ADR收報388.88元，低1%；國壽(02628)ADR收報21.91元，低0.14元或0.6%。「三桶油」 偏軟，中海油(00883)ADR收報14.6元，低0.8%；中石油(00857)ADR收報5.06元，低3仙；中石化(00386)ADR收報5.97元，低4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.14元，低0.7%；聯通(00762)ADR收報9.42元，但7仙；中電信(00728)ADR收報4.04元，低2仙。

ADR港股比例指數報29626，較周三恒指收市低178點或0.6%。即月恒指夜期收市報29627點，跌133點，低水179點。港股昨日高開低走，恒指收報29805，跌157點或0.53%，四日累跌324點或1.1%。恒指短期可能跌穿20天線約29700點附近，較重要支持為本月初上升裂口底部約29100點水平。

第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今日(25日)至27日在北京舉行。37個國家元首或政府首長將出席；此外，美國也將派代表參加。留意消息及相關題材板塊表現。

焦點股份

中生製藥(01177)：附屬公司江蘇正大豐海製藥的新型祛痰藥「福多司坦片」(商品名稱「中暢」)，獲得國家藥品監督管理局批准，通過仿製藥質量和療效一致性評價，是同品種國內首家。

中國鐵建(01186)：首季新簽合同按年上升6.3%。

北京北辰(00588)：公布第一季股東淨利潤8.2億元人民幣，按年上升3.55倍。

睿見教育(06068)：公布截至2月底止中期盈利1.93億元人民幣，按年增長三成三，派中期息4.9港仙。

今日有多家公司公布第一季度業績，藍籌有國壽(02628)及神華(01088)；另外，長汽(02333)、馬鋼(00323)、國藥(01099)、ASM太平洋(00522)、龍源電力(00916)、華能國際(00902)、國航(00753)、中遠海運港口(01199)、東江環保(00895)、郵儲銀行(01658)及海通證券(06837)亦較受券商關注。